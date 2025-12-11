Sacude a la justicia grave denuncia penal de un fiscal federal de Mar del Plata al procurador general de la Nación

En las últimas horas, una “bomba” sacudió los cimientos de la justicia federal marplatense.

El Fiscal General Federal de la jurisdicción ante el Tribunal Oral Federal 1, Juan Manuel Pettigiani, denunció penalmente, ante los tribunales de Comodoro Py, al Procurador General interino de la Nación Eduardo Casal, por múltiples delitos de acción pública, entre ellos, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“En este hecho se denuncia el incumplimiento de la ley en que habría incurrido el Señor Procurador General interino, al firmar la Res PGN 7/25 que, recordemos, implementa la Fiscalía de Distrito Mar del Plata y lo relativo al funcionamiento del sistema acusatorio en la jurisdicción de la Cámara Federal de esta ciudad”, asevera la denuncia.

De esta manera, un conflicto que parecía definitivamente superado, se revela más vivo que nunca. “Las maniobras ilegales denunciadas tienen su origen en la existencia de la agrupación “Justicia Legitima”, brazo judicial del Kirchnerismo”, afirma el denunciante.

Un tema sobre el que este medio, y en particular este periodista, viene publicando desde hace más de 10 años: el fuerte arraigo kirchnerista que hay en la justicia federal de General Pueyrredon, a pesar de los sucesivos cambios de gobierno a nivel nacional.

La denuncia, de más de 40 carillas y 13 anexos de prueba documental, ha sido deducida el día 9 de diciembre del presente año, y quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional n° 3 de Comodoro Py, a cargo del Dr. Daniel Rafecas.

En la misma, el dr. Pettigiani ,con el patrocinio letrado del Dr. Agustín Robbio, denuncia que el Procurador General, «siguiendo espurios intereses políticos de la agrupación kirchnerista “Justicia Legitima”, en abuso de sus funciones públicas y en violación de las Leyes nacionales n° 23.984, 27.063 y 27.150, le ha quitado todas sus atribuciones funcionales otorgadas por la Nación en razón de los criterios que posee el Dr. Pettigiani en las causas a su cargo en materia de Corrupción, Trata de personas con fines laborales, Lavado de dinero y Narcotráfico”.

De esa forma denuncia que, a los fines de quitarle el poder de decisión sobre las causas que naturalmente deben corresponderle (más de dos mil expedientes en trámite),

«el dr. Casal lo desplaza ilegalmente de su cargo actual para designar “a dedo” (sin el trámite concursal respectivo que marca la Ley) a su pariente cercano, el Fiscal Daniel Adler, integrante y titular de “Justicia Legitima”, filial Mar del Plata.

Adler y Casal son primos.

“Los sucesos denunciados, lejos de ser aislados, resultan el corolario de un proceso sistemático de persecución institucional, ejecutados desde la Procuración General Federal, encuadrándose dentro de los delitos penales de incumplimiento de los deberes a su cargo (Art. 250 Código Penal) y abuso de funciones (Art. 248 Código Penal)”, sostiene la denuncia.

En paralelo, entre otras presentaciones, el Dr. Pettigiani dedujo -ante la Justicia Federal Civil de la ciudad de Mar del Plata-, una acción de amparo a los fines de que, cautelarmente, se ordene la adecuación del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal Federal de la ciudad de Mar del Plata a la legalidad. El expediente ha recaído ante el Juzgado Federal n° 4, a cargo del Dr. Alfredo López.

La denuncia penal contiene párrafos muy fuertes.

“La presente denuncia pretende que seamos los Fiscales, los encargados de defender la legalidad, los primeros en cumplirla”, señala. Y agrega: “Cuando quien viola la ley es la máxima autoridad de los Fiscales, caemos a un peligroso lugar de facto, por lo que urge restituir el accionar del Procurador General de la Nación interino, al marco legal que nos rige”.

El enfrentamiento viene de lejos, tal cual informara este medio oportunamente.

En febrero de 2024, tal como contó este medio, Pettigiani había presentado una denuncia penal solicitando la investigación del funcionamiento del fondo fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de trata, finalmente disuelto a fines de ese año por el Gobierno de Javier Milei-

En el escrito, el fiscal apuntaba contra las políticas dictadas por el propio Ministerio Público Fiscal en materia de trata. La Unidas Fiscal encargada del tema es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) a cargo de los Fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano.

“Desde ya hace unos años, he expuesto una serie de diferencias de criterios ante la Procuración General de la Nación, en cuanto a la aplicación y utilización de la ley de trata en esta jurisdicción de Mar del Plata”, señalaba el fiscal ante el TOF.

Pero con el paso del tiempo, y en especial a partir de 2019, “la problemática, en el campo de la actividad sexual, había empezado a mostrar que derivaba hacia otras figuras, fundamentalmente, la explotación económica de la prostitución ajena, continente, casi natural, de la problemática en cuestión”, añadiendo que “en ese momento, también comenzaron a llegar a juicio, las causas vinculadas a la presunta trata laboral que, a diferencia de la actividad sexual, no tiene una figura penal residual, como sería la de explotación del trabajo ajeno”.

Lo que llevó, de acuerdo a Pettigiani, a una “banalización de un delito grave, a través de la expansión indebida de la figura penal”.

Cabe recordar que en un oficio dirigido al Procurador el 17 de febrero de 2022, el propio fiscal aseguraba: “En esta jurisdicción, la política criminal de presunta lucha contra la trata laboral, se ha convertido en una política de actuación que, a los productores rurales, los persigue, los roba y, por último, los desapodera de la tierra, sin causa alguna que lo justifique”.

Algo similar ocurrió (y ocurre) con el narcotráfico, cuyas investigaciones “han caído en picada”. (Ver https://loqvi.com.ar/fuerte-caida-de-las-investigaciones-por-narcotrafico-en-los-ultimos-10-anos/)

Fiscal Juan Manuel Pettigiani

En virtud de todo ello, en la reciente denuncia, el dr. Pettigiani solicita que se investigue “la persecución a que fue sometido el suscripto, por diferencias ideológicas y de política criminal, por parte del Señor Procurador interino a través de diferentes metodologías”.

Y las expone una por una:

“Quita de empleados de la Fiscalía sin explicitar razones (CUDAP 2518/20), formulación de sumarios de forma sistemática y por causas inverosímiles (vbg. CUDAP 1536/20; 2883/20; 3162/22); discriminación en concursos (Fiscalía de Distrito MDP) o reemplazos de magistrados y acoso laboral al pretender notificar presuntos resultados de sumarios cuando me encontraba de licencia por razones de salud (CUDAP 2518/20 y 3268/22)”.

Concluyendo: “Todo ello con el exclusivo fin de silenciar a quien lo dejaba en evidencia frente a la política criminal que se desarrollaba en la jurisdicción y a quien constituía un obstáculo para designar a su pariente en la función de Fiscal de Distrito”.

Uno de los ejes más importantes de la denuncia radica en la implementación en la jurisdicción del nuevo Código Procesal Penal Federal, definiendo este proceso como “la más grave de la persecución y atropello que sufriera el suscripto, que afecta también, y de manera superlativa, el normal funcionamiento de este Ministerio Público”.

Para la jurisdicción Mar del Plata, el día martes 17 de diciembre de 2024, el señor Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dicta la RESOL-2024-377-APN-MJ, merced la cual se dispone en la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (ley 27150), a partir del día 7 de abril del año 2025, sin disponer los recursos necesarios para ello, ni señalar de donde se van a originar.

Con motivo de la resolución ministerial, con fecha 23 de diciembre, “a las 11.33 horas le envié una nota en la que le solicitaba al Procurador Interino que interviniera ante el Ministerio de Justicia para suspender la implementación del sistema acusatorio hasta tanto estuvieran las mínimas condiciones humanas y económicas”, detalla el dr. Pettigiani.

Cabe señalar que este pedido no es nuevo, ya que en mayo de 2024, Pettigiani le había enviado otra nota a Casal anticipándose al mismo problema.

Pero en ninguno de los casos se obtuvo respuesta por parte de la Procuración. Ante tal silencio, el fiscal introdujo en diciembre del año pasado una acción de amparo. Pero lo que obtuvo como respuesta fue un llamado de atención.

“En virtud de lo expuesto corresponde llamar severamente la atención del Dr. Pettigiani acerca de su proceder y para que en el futuro evite acciones de esta índole, arrogándose atribuciones que no le son propias y adecue su actuar a las formas previstas en la Ley orgánica de este Ministerio Público Fiscal”, marcaba el dr. Casal.

Luego de ello, “el Procurador me marginó de toda actividad vinculada a la implementación del sistema acusatorio, discriminación que ya venía aconteciendo”, denuncia Pettigiani.

Y se le informa cómo se implementará el sistema: “Adler sería el Fiscal de Distrito y me dijo que yo sería el Fiscal de Transición y Ejecución, y, en el nuevo esquema procesal, sería el Fiscal de Revisión”.

Y es así como el 4 de abril del 2025, el Dr. Casal dicta la Res. PGN 7/25 por la cual establece la Fiscalía de Distrito Mar del Plata, a cargo de su primo, Daniel Adler, fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata y muy ligado al kirchnerismo, como ya se explicitó.

¿Cómo se debiera elegir la persona para el cargo?

De acuerdo al art 18 de la ley 27148, El fiscal coordinador de distrito será designado por un período de dos (2) años. Sólo los fiscales generales del respectivo distrito fiscal podrán aspirar a esa función, y para ello deberán presentar un plan de trabajo ante el Procurador General de la Nación, quien los elegirá en función de su propuesta e idoneidad personal para el cargo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al respecto.

Pero al parecer, nada de esto se cumplió.

“Solo somos dos Fiscales Generales en la jurisdicción”, explica el denunciante. Y amplía: “El parentesco, nuevamente, cegó la correcta visión del Procurador. El problema era que, si se presentaban los proyectos de trabajo, el alineamiento de Casal y Adler, con Justicia Legítima y el Kirchnerismo, iba a quedar expuesto”.

“En la Jurisdicción Mar del Plata, no se respetó la jerarquía para la designación de Fiscal de Distrito ni de Fiscal Revisor”, concluye.

Fiscal Daniel Adler

Cabe recordar que el Dr. Pettigiani fue quien investigó y aportó la lista completa de los bienes del ex secretario de Néstor Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz, en Estados Unidos, en mano, y que hoy integran la causa “Cuadernos”. Además, tuvo una activa participación en la célebre causa contra el fiscal de Comodoro Py Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, radicada en el juzgado de Dolores entonces a cargo de otro integrante de Justicia Legítima, Alejo Ramos Padilla, hoy juez en La Plata.

La designación de Eduardo Casal como Procurador General de la Nación interino tuvo lugar en diciembre de 2017, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, y se extendió en el tiempo porque no fue confirmado en un cargo titular, convirtiéndose en el procurador interino con más tiempo en la historia, un cargo que sigue ocupando hasta la fecha.

“En razón de su falta de legitimación, Casal resignó la conducción de la política criminal del organismo, permitiendo la continuidad de las políticas kirchneristas”, señala el dr. Pettigiani.

“Mar del Plata, es una jurisdicción particular, ya que todos los fiscales federales, excepto el suscripto, pertenecen a la agrupación judicial kirchnerista: además del mencionado Adler, hay que agregar a la Dra. Laura Mazzaferri y al Dr. Nicolás Czizik”, cuenta el denunciante, tal como informara este medio en repetidas oportunidades.

“En relación al Dr. Eyerhabide, Fiscal de Azul, pero que el Procurador Casal trasladó a Mar del Plata, la vinculación con el kirchnerismo provendría de una relación personal con el Dr. Juan Mena que lo llevó a participar, siendo Fiscal de Azul, en una causa en Lomas de Zamora, la cual era muy sensible para el kirchnerismo, que se conoció como la causa del espionaje en las cárceles durante el gobierno de Macri”, agrega.

El dr. Juan Martín Mena fue designado como viceministro de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández. Mena, se sabe, tiene mucha llegada a la justicia marplatense.

Por último, cabe agregar también que entre el Dr. Juan Manuel Pettigiani y el Dr. Eduardo Casal hubo un fuerte entredicho en torno a la figura de Juan Grabois. (Ver https://loqvi.com.ar/el-procurador-le-pide-explicaciones-a-un-fiscal-que-denuncio-a-juan-grabois-por-viviendas-no-terminadas/)

“La política está aprovechando esta debilidad del Procurador interino para avanzar en la autonomía e independencia de los Fiscales y lo está logrando”, concluye Pettigiani.

FUENTE

Pablo Portaluppi

loquevi.com.ar