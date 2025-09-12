Russo viajaría a Rosario con todo el plantel de Boca

Tras volver al ruedo en el entrenamiento del jueves en La Bombonera, Miguel Ángel Russo se presentó también este viernes en Ezeiza de buen ánimo y como su estado de salud mejoró considerablemente, todos los caminos conducen a que dirigirá a Boca ante Rosario Central.

Aunque hay que tratar el tema con cautela, ya que su situación requiere de una supervisión médica constante tras superar la infección urinaria que lo tuvo internado la semana pasada, hay optimismo en el cuerpo técnico. ¿El motivo? Por cómo se lo vio al DT de 69 años en su regreso al trabajo.

De hecho, activo como es su estilo, ni bien pisó el césped del templo Xeneize empezó a tomar decisiones: paró el once que saltará a la cancha en Rosario, con Leandro Brey por Agustín Marchesín (lesionado) como único cambio, y determinó que otra vez viaje el plantel completo.

Esta modalidad para fortalecer al grupo, que también ya se transformó en una especie de cábala después de los triunfos en Mendoza y Mar del Plata , continuará vigente de cara al choque clave con el Canalla. Es decir, todos los futbolistas de la delegación de Boca, salvo Cristian Lema (borrado), emprenderán rumbo a Santa Fe.

Y el viaje, que tiene muchas posibilidades de tener a Russo a la cabeza de los más de 30 jugadores, estará acompañado de otra determinación particular, en este caso que comenzará a regir a partir de ahora: dentro de la concentración estarán solo el plantel y el cuerpo técnico, sin lugar para peluqueros, vendedores de perfumes ni nada por el estilo.

La formación de Boca que paró Russo de cara a Rosario Central

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.