Russo, a un paso de Boca: qué falta para que sea el nuevo técnico

Boca apretó el puño tras la eliminación de San Lorenzo a manos de Platense en la semifinal del Torneo Apertura. Es que el Consejo de Fútbol está muy cerca de alcanzar un acuerdo con Miguel Ángel Russo para que se convierta en nuevo entrenador del Xeneize y empiece su tercera etapa en el banco del club. Sin embargo, quedan unos puntos a resolver en el medio. ¿Qué es lo que falta?

El DT de 69 años no quiso responder sobre el tema al ser consultado en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 1-0 en el Nuevo Gasómetro. “Hoy no te voy a responder nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo diga, quiera y cumpla todo lo que tenga que pasar. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa”, declaró.

Sin embargo, luego lanzó una frase que sembró la incógnita: “Hay que saber hablar y decir las cosas. Eso lo hablaré personalmente, no en público”. Aunque no ratificó los rumores, tampoco los descartó, y eso alimentó las expectativas de los hinchas xeneizes de verlo una vez más al mando del equipo.

En principio, resta que Russo firme la desvinculación formal del Ciclón y después estampe en Boca, sucesión de hechos que podría ocurrir en los primeras horas hábiles de la semana. Recién ahí lo presentarían de forma oficial.

Hasta ahora, se sabe que el presidente Julio Lopardo y el secretario Martín Cigna hablaron post partido con el representante del técnico. Habrá una reunión en estos días para hacer una evaluación del ciclo y dialogar sobre el futuro.

En el cuadro de la Ribera confían en tenerlo a disposición el martes a la mañana, cuando el plantel retome los entrenamientos en el predio de Ezeiza tras siete días de descanso, decretados por Mariano Herrón por la caída en cuartos de final contra Independiente en La Bombonera. Los plazos dependerán de cuán rápido se resuelva su salida del club de Boedo.