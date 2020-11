Rottemberg: “Va a haber pocos títulos, pocas fuentes de trabajos y poco público”

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el reconocido productor teatral Carlos Rottemberg advirtió que “va a haber pocos títulos, pocas fuentes de trabajo, y poco público porque la pandemia atacó de lleno y partió nuestra actividad en el mundo”. “Que nadie crea que van a salir a la Calle Corrientes y va a ser lo de antes”, expresó.

Carlos Rottemberg contó que supo de la habilitación de la actividad teatral tan solo media hora antes de que se comunicara, y reveló que tuvo un pico de presión por la situación que el espectáculo vino sufriendo desde el brote pandémico de covid-19.

Valoró entonces que “lo de hoy no es otra cosa que un paso necesario, imprescindible, pero si alguien supone que va a encontrarse con lo que era antes la Calle Corrientes se equivoca. Se cumplen 8 meses del 15 de marzo cuando las actividades terminaron de funcionar, y hoy cuando se autorice van a confirmar que van a haber muy poquitos títulos”.

Durante el ciclo radial “Por si las moscas” reflexionó: “Yo puedo seguir hablando en carrera, yo voy a salir de mi casa para ir al teatro y pienso estar en la puerta disfrutando el ingreso de la gente que pueda ir, con la obra que justo nos tocaba estrenar el 20 de marzo, pero a mí me gusta transmitir lo que siento y lo que digo en privado, no les voy a vender espejitos de colores, ya hay muchos que se cayeron”, señaló.

En esta línea reconoció la importancia de haber esperado para la reactivación de la actividad teatral y precisó que “siempre privilegié lo sanitario y nunca tuve dudas de ello porque nuestra actividad va en contra del distanciamiento social y de los espacios abiertos… Nosotros no tenemos un depósito de zapatos que lo abrimos y ya está… No trabajamos con mercadería, son seres humanos que hacen a lo que vendemos nosotros. Y esta reactivación no es algo que surgió de un momento, acá hay muchísima gente trabajando para que se reactive todo esto”.

“Mi negocio no es ajeno a la salud. Y por el tiempo que pasó la única tranquilidad que me da es que estoy sabiendo que hoy me siento en el teatro con todas las medidas de seguridad que podríamos tener para tener cuidado y saber que estamos seguros”, enfatizó.

En cuanto a su situación personal, Rottemberg confesó que “les garantizo que si no fuese por esto, hubiese abandonado hace como mínimo dos meses porque es gravísimo desde el punto de vista económico, lo que venimos tratando de hacer y lo que se viene. Porque todas las modificaciones que tuvimos que hacer se suman y tal vez podemos empezar a ver ganancias en el segundo semestre del 2021”.

“En mis más de cuarenta años de trabajo profesional nunca me pasó algo así, no tiene parangón esto. Me parece una broma lo que fue la Gripe A que en su momento me parecía el acabose. Y como es una actividad que va a contrapelo del distanciamiento social, de las medidas del covid, tenemos que preservar como bien primario la salud no solo de los espectadores, sino de todos los técnicos y actores”, subrayó.

Para cerrar, no obstante valoró que “esto es un paso enorme, que es lograr empezar a mover una rueda que venía ya muy despacito, poniendo el ingenio en hacer coincidir las necesidades de los trabajadores, las empresas y lo que le puede llegar a interesar al público”.

Fuente: Exitoina