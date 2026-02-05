Rose Gun Tribute llega a Abbey Road con su homenaje a Guns N’ Roses

El espectáculo Rose Gun Tribute se presentará mañana a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620), con una propuesta sonora y visual que rinde homenaje a Guns N’ Roses a través de un recorrido por las canciones que marcaron generaciones. La función contará con la participación de la banda invitada Jueces de Mármol, tributo a Pappo.

Rose Gun es considerado uno de los tributos más fieles a Guns N’ Roses en Latinoamérica, gracias a su compromiso con la excelencia musical y el respeto por el legado de la banda original. La propuesta se apoya en una ejecución precisa, un repertorio cuidadosamente seleccionado y una puesta en escena que incluye instrumentos, amplificadores y vestuario auténticos.

Formada en 2018, la banda comenzó como un proyecto de amigos que interpretaban covers de hard rock de las décadas del 80 y 90, y con el tiempo se transformó en una propuesta profesional orientada exclusivamente al repertorio de Guns N’ Roses.

El punto de inflexión llegó con la incorporación de un vocalista capaz de emular la voz y el carisma de Axl Rose, lo que consolidó el perfil artístico del grupo y permitió perfeccionar cada detalle escénico, actoral y musical, desde la interpretación hasta la estética visual.

El repertorio abarca clásicos que van desde “Appetite for destruction” hasta “Use your illusion”, incorporando elementos visuales y escénicos que recrean las giras más recordadas de la banda original. Canciones como “Sweet child o’mine”, “Welcome to the jungle” y “November rain” forman parte del programa del show.

Rose Gun ha logrado un lugar destacado en el circuito de rock argentino, con presentaciones en salas reconocidas como La Trastienda, Lucille, Abbey Road y en distintos festivales. Además, se presentó en el Live Era de Montevideo, Uruguay, y continuó su gira por Argentina con funciones en Floyd de Rosario y Tribus Club de Arte de Santa Fe.