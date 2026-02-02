Rosario Central no quiere ir con su público a Mar del Plata

Cuando todo indicaba que Aldosivi Rosario Central el sábado 7 de febrero se jugaría con parcialidad de ambos clubes, ya que la Aprevide había dado el OK , ya con la organización de zonas adonde albergar al público Rosarino durante el día los hinchas en “cápsula” por la ruta hasta Mar del Plata, espacio en el parque Camet y playas de esa zona, pero….. ROSARIO CENTRAL dijo que No ya que tiene Copa Argentina muy cerca a la fecha ( miércoles 11/2 vs Sportivo Belgrano de San Francisco en el 25 de abril de Unión de Danta Fe)

y ello conlleva otro costo para movilizar a su gente .

No obstante las gestiones continuarán .