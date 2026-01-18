Roque Narvaja celebrará 50 años de canciones en Mar del Plata

Roque Narvaja se presentará el próximo viernes 23 a las 22:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620) con un espectáculo que recorre los 50 años de su trayectoria musical, combinando clásicos históricos y nuevas canciones.

Dueño de composiciones que acompañaron a generaciones, el reconocido músico regresa a la ciudad para protagonizar una noche que promete emoción, cercanía y un reencuentro especial con el público.

Durante el show, Narvaja repasará los momentos más destacados de sus cinco décadas de carrera, interpretando grandes éxitos de su etapa solista y de los años fundacionales junto a La Joven Guardia, banda emblemática de la música popular argentina de los años 70.

El repertorio incluirá canciones que marcaron una época como “Menta y limón”, “Santa Lucía”, “Yo quería ser mayor”, “El extraño del pelo largo”, “La extraña de las botas rosas” y “Un amante de cartón”, en una propuesta que equilibra clásicos infaltables con nuevas composiciones.