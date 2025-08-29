Rondamon celebra su aniversario con una gran fiesta de reggae en Mar del Plata

El grupo Rondamon festejará un nuevo aniversario con un show de reggae este sábado 30 a partir de las 21:00 en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

Para esta celebración especial, estarán acompañados por las bandas Los Eternos y Don Luciano & The Black Label, quienes aportarán su energía con un repertorio de reggae roots.

Con más de 20 años de trayectoria, Rondamon se ha consolidado como uno de los principales referentes del reggae en Argentina, llevando su música a escenarios nacionales e internacionales. Su estilo fusiona las raíces jamaiquinas con ritmos latinoamericanos, transmitiendo mensajes de unión, esperanza y conciencia social.

A lo largo de su carrera, la banda ha compartido escenario con reconocidos artistas como Guillermo Bonetto (Los Cafres), Julieta Rada, Quique Neira y Juanse, entre otros. Su discografía incluye álbumes emblemáticos como “Espíritus chocarreros”, “Aguas frescas de Jamaica”, “Si serás” y el más reciente “Qué bonita vecindad”. En los últimos meses, sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de nuevos singles.