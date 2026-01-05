Rodrigo Vagoneta debutó con la tercera temporada de “Chistes Ya”

Rodrigo Vagoneta presentó en el Teatro San Martín (San Martín 2315) el inicio de la tercera temporada consecutiva del espectáculo “Chistes Ya”. Bajo el lema “Sabemos de entretenimiento”, ofreció un show participativo y cargado de sorpresas. Las funciones se realizan los viernes, sábados y domingos a las 23:00.

Durante la presentación, el público disfrutó de los clásicos chistes de Vagoneta, el acompañamiento de Adrián Maucci como presentador y los trucos de magia e ilusión de Cristian Magic.

La propuesta se amplía con cuadros de baile, la participación de Flavi y Lauri, las imitaciones de Iván de Juana y un segmento novedoso: la “Fotonovela interactiva”, donde el público define el rumbo de la historia, generando una experiencia distinta en cada función.

El elenco cuenta con la participación de Crazzy Ojitos, Marité Moyano y Jennifer Carabajal. “Chistes Ya” se consolida como un varieté moderno, ágil y multimedia, pensado para que el espectador no solo observe, sino que también forme parte del espectáculo.