Rodrigo Tapari anunció su último show del año: será en Mar del Plata

por Redacción

El reconocido cantante, músico y compositor Rodrigo Tapari se presentará en Mar del Plata junto a su banda en vivo, interpretando todos sus grandes éxitos en un espectáculo único. La cita será el 21 de noviembre a las 21:30 en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

Este evento marca el último show del 2025 y promete una noche inolvidable para los amantes de la música tropical.

Con una carrera consolidada y una conexión inigualable con su público, Tapari -creador de clásicos como “Una cerveza”, “Fue difícil” y “No te vayas”- se ha convertido en uno de los referentes más importantes del género.

Ganador de premios destacados como los Carlos Gardel y Viña del Mar, el artista ofrece en Mar del Plata su despedida escénica del año.

