Rodrigo Manigot inaugura Ogham Riders Garage con piano y voz

Este domingo 7 a las 22:00 habrá un show especial de Rodrigo Manigot, cantante de Ella es tan Cargosa, en formato íntimo de piano y voz, con ingreso libre y gratuito. Será en la apertura de Ogham Riders Garage, un nuevo espacio ubicado en La Rioja 2068.

Entre las canciones que sonarán se destacan “Ni siquiera entre tus brazos”, “En redondel”, “Refugio”, “Llueve” y “A trasluz”, piezas que forman parte del cancionero de Ella es tan Cargosa y que se adaptan a la intimidad del formato piano y voz.

La agrupación cuenta con siete discos de estudio: “Ella es tan cargosa” (2007), “Botella al mar” (2009), “11” (2011), “Polos” (2014), “La sangre buena” (2017), “Bellos años” (2022) y “Fuera de moda” (2024).

En su trayectoria grabaron junto a La Renga el tema “Regresar al cuerpo” y celebraron dos décadas de carrera con el álbum “Bellos años”, que incluye reversiones junto a artistas invitados como Fito Páez, León Gieco, Pato Sardelli (Airbag), Coti, Iván Noble y Manuel Moretti (Estelares).