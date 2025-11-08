“Rock Under MDQ 2025” presenta a Cruz Mandinga y El Sur

Este domingo 9 a las 20:00 el ciclo “Rock Under MDQ 2025” regresa con una nueva edición en Cervecería Smith (Libertad 7143), presentando a las bandas marplatenses Cruz Mandinga y El Sur.
Consolidado como un punto de encuentro para los amantes del rock y la música en vivo, “Rock Under MDQ 2025” continúa apostando por la diversidad artística y la promoción de talentos emergentes. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de dos propuestas que representan distintas vertientes del rock contemporáneo.
Formada en febrero de 2024, El Sur es una banda que fusiona elementos del rock, pop y folk, construyendo un sonido ecléctico y actual. Todas sus composiciones son originales y arregladas por sus integrantes: Pablo Rivarola (voz y guitarra acústica), Martín Carrique (guitarra y coros), Raúl Profumo (bajo y coros), Guillermo Braim (teclado) y Fernando Robles (batería).
Cruz Mandinga nació en 2022 y está integrada por músicos de Mar del Plata y Montevideo con trayectoria en agrupaciones como Altavoz, Undertango, Nuevas Fuerzas, Sentencia y Serpentario. La formación actual incluye a Vanesa Calvo (voz), Cristian Falle (guitarra y voz), Martín Schiavone (guitarra), David Grabarski (bajo) y Álvaro “Pocho” Gilleron (batería).
Durante su presentación, la banda interpretará temas propios y clásicos del rock nacional. Además, compartirá su reciente producción audiovisual grabada en los estudios Unísono de Gustavo Cerati y Romaphonic (ex Circo Beat), junto al sencillo “El loco”, registrado en Estudios Invierno de Mar del Plata.