“Rock Under MDP 2025” despide el año con pop rock en vivo

El ciclo “Rock Under MDP 2025” llega a su última edición del año. La cita será este domingo 7 a las 20:30 en Cervecería Smith (Libertad 7143), con entrada libre y una noche dedicada al pop rock en español e inglés.

El escenario recibirá a dos bandas marplatenses: E.R.E. (Esto Recién Empieza) y The Champions, en una velada que promete energía, clásicos y homenajes.

E.R.E., integrada por Cristian Legarreta (guitarra y voz), Marcela Argüello (voz), Cecilia Delgado (bajo y voz), Valentina Di Luca (teclado) y Miguel Magariños (batería y percusión), ofrecerá un recorrido por grandes éxitos del pop rock latino. Con un estilo energético y popular, la banda conecta con distintas generaciones a través de un repertorio que combina clásicos nacionales e internacionales.

Por su parte, The Champions rendirá tributo al legado de Queen, a 34 años de la partida física de Freddie Mercury, interpretando himnos inmortales como “Bohemian rhapsody”, “Don’t stop me now” y “Somebody to love”.

La formación está compuesta por Mateo Lagos (voz principal), Almendra Musumeci (bajo), Santino Ruiz (guitarra), Gabino Aronna (batería), Valentina Di Luca (teclado) y Renata Buscaglia (coros).