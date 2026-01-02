Rock en vivo y talentos emergentes: Cervecería Smith presenta su ciclo “Summer rock”

Cervecería Smith (Libertad 7143) presenta “Summer Rock”, un nuevo ciclo de verano dedicado a bandas emergentes de Mar del Plata, con una programación que combina homenajes al rock nacional y propuestas musicales de jóvenes artistas locales. La primera fecha será este domingo 4 a las 21:00.

La iniciativa, apta para todo público, busca consolidarse como un punto de encuentro para disfrutar de música en vivo durante la temporada estival. En su debut, el ciclo ofrecerá un recorrido por clásicos del rock argentino, con homenajes a referentes como Charly García, Fito Páez, Enanitos Verdes y Tan Biónica.

Las bandas encargadas de abrir la programación serán QR (Quieren Rock) y Playlist, que interpretarán reconocidos éxitos del cancionero nacional con su propio estilo y energía.

Formada por músicos de entre 12 y 19 años, QR nació en 2023 y rápidamente se consolidó en la escena local. Su propuesta se nutre de influencias como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, sumadas a sonidos contemporáneos inspirados en Conociendo Rusia y Wos. Sus integrantes son Martina Mönke (voz), Gerónimo Vasco (guitarra), Federico Merodio (bajo) y Lorenzo Vasco (batería).

Surgida en septiembre de 2023, Playlist se caracteriza por un repertorio amplio que abarca rock, pop y funk, tanto nacional como internacional en español. Entre sus influencias figuran Soda Stereo, Charly García, Miguel Mateos, Enanitos Verdes, Airbag, Los Tipitos, Ciro y Los Persas, Patricio Rey, Maná, Andrés Calamaro, Divididos, Bandalos Chinos y Conociendo Rusia.

Integran Playlist Miguel Cabré (voz), Ariel Gugliermotti (teclados), Agustín Arichu (batería), Maxi Gallardo (guitarra) y Marcelo Guido (bajo).