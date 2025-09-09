“Rock de acá” regresa a Abbey Road con Rescate Rock, Cebra y Hotel Los Lobos

El ciclo “Rock de acá” vuelve con una vibrante edición este viernes 12 a las 21:00 en el escenario de Abbey Road (Juan B. Justo 620). La velada reunirá a tres destacadas bandas locales: Rescate Rock, Cebra y Hotel Los Lobos.

Formada en noviembre de 2023, Rescate Rock está integrada por Emiliano Salvador (batería), Gabriel González (guitarra y coros), Charly Dosantos (teclados), Daniel Aguilera (armónica, voz y coros) y Gustavo Rivas (bajo y voz).

Su estilo combina rock y blues con un espíritu de los años 60, apostando por composiciones originales. Actualmente, la banda prepara su primer EP de siete canciones, previsto para octubre de 2025. “El nombre surgió porque la música nos rescata de los malos momentos y nos acompaña siempre”, destacan sus integrantes.

Desde Mar Chiquita, Cebra llega con una propuesta fresca y potente, reversionando clásicos internacionales de los 80, 90 y 2000 desde una perspectiva rockera.

La banda, conformada por Roma Pinup (voz), Martu Tolosa (bajo), Sofía Carballeira (batería) y el músico invitado Martin Di Pietro (guitarra), se distingue por su energía eléctrica y su enfoque en hits femeninos, interpretados con gran personalidad.

Nacida en enero de 2025 en el sur de Mar del Plata, Hotel Los Lobos fusiona influencias del rock argentino -como Virus, Spinetta y Los Redondos- con la psicodelia de los 60 y un toque indie costero. Sus letras, que evocan la amistad, el verano y la naturaleza, se complementan con un sonido cálido y envolvente.

La formación incluye a Nahuel Moncayo (guitarra rítmica y voz), Agustín Rojas (guitarra solista y voz), Gabriel Sefy (bajo), Ezequiel Doce (batería), Lola Cutura (coros) y Danila Ludi (coros).