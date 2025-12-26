“Rock de acá” culmina su edición 2025 con un show triple en Abbey Road

El ciclo “Rock de acá” realizará su cierre anual este domingo 28 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620), donde se presentarán En Desborde, Fatamorgana y Los Tóxicos Splash. La propuesta, que desde hace 17 años impulsa y difunde la música local, concluirá así su edición 2025 con una noche dedicada a la escena emergente marplatense.

A lo largo del año, más de 30 bandas formaron parte del ciclo, que volverá a la actividad en marzo de 2026. La organización destacó que esta última fecha reafirma el compromiso del proyecto con la cultura independiente y el desarrollo de nuevos artistas.

Fatamorgana, proyecto creado por Marcos Arnedo, propone un sonido influenciado por las décadas del 80 y 90, combinando diversas estéticas para construir una identidad propia. Su formación está integrada por Marcos Arnedo (batería), Diego Villarreal (bajo), Pablo Vigolo (voz), Augusto Guarnerio (primera guitarra) y Rodrigo Bloise (segunda guitarra).

En Desborde, banda formada en 2023, se mueve dentro del rock-pop e incorpora fusiones con tango, funk y pop. Con una puesta en escena distintiva y melodías pegadizas, el grupo está integrado por Martina Casazza (guitarra y voz), Román de Hormaechea (bajo), Juana Lahourcade (piano) y Tomás Reboredo Deperini (batería), con la participación del músico invitado Guido Libralato en bandoneón.

Completando la grilla, Los Tóxicos Splash -formados en 2022- presentarán su primer disco independiente, “Ascenso al más allá”, disponible en Spotify y YouTube. Con un sonido enérgico y letras de fuerte impronta emocional, la banda continúa consolidándose dentro de la escena local. Sus integrantes son Tomás Buonzerio (voz), Enzo Castelli (guitarra), Simón Maldonado (batería), Santiago Goro (bajo) y David Gandur (teclado).