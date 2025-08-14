Roberto Fernández (LMF): “Ni Minella Stadium ni la Municipalidad convocaron alguna vez a la Liga de Fútbol”

El Doctor en leyes, Roberto Fernández, preside la Liga Marplatense de Fútbol, y accedió a una entrevista radial y por streaming este miércoles, donde habló de todo : » Lo más cercano por reglamentación para que juegue Aldosivi cuando remodelen el Minella es La Plata y para Alvarado es Tandil, aunque cuando ves adónde juega Riestra, fuera de reglamento, ya no sabés…»

El Dr Fernández dijo también que «nadie de Minella Stadium ni dela Municipalidad nos convocó alguna vez como casa Madre del fútbol de la ciudad.. SI tengo contacto, porque fue presidente del club Banfield, con Eduardo Espinosa, que aparentemente representa a una tercera «pata» de la sociedad que se hará cargo del estadio.»

Fernández se refirió al conflicto suscitado con el club Boca Juniors de Mar del Plata, y los clubes que pidieron licencia, como Huracán, Unión, Peñarol para no jugar los campeonatos locales.

Aquí la entrevista completa