River visita a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

River visitará este jueves a Libertad de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en busca de un resultado que le permita volver a la Argentina con cierta tranquilidad.

El encuentro está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Tigo La Huerta, con capacidad para 15 mil espectadores, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney +. El árbitro designado es el brasilero Wilton Sampaio, quien será asistido desde el VAR por su compatriota Rodolpho Toski.

River llega a esta serie como uno de los candidatos a pelear por el título en esta Copa Libertadores, luego de un movido mercado de pases.

Esto estuvo acompañado por un gran comienzo de semestre, en el que goleó a Platense y a Instituto de Córdoba en el Torneo Clausura, aunque en sus últimas presentaciones no pudo pasar del empate ante San Lorenzo e Independiente. En lo que respecta a la Copa Argentina, se metieron en los octavos de final luego de golear 3-0 a San Martín de Tucumán.

De cara a este trascendental partido ante Libertad, la única incógnita en el 11 titular de River pasa por un lugar en la mitad de la cancha, donde se disputan el puesto el colombiano Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina.

Libertad, por su parte, consiguió la clasificación a los octavos de final luego de terminar segundo en el Grupo D que compartía con San Pablo de Brasil, Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba.

El equipo paraguayo, que es dirigido por Sergio Aquino, buscará dar la gran sorpresa ante un equipo con el que se enfrentó cuatro veces desde 2014 y al que no le pudo sacar ni siquiera un empate.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Libertadores

Octavos de final – ida

Libertad (Par) – River (Arg)

Estadio: Tigo La Huerta

Árbitro: Wilton Sampaio

VAR: Rodolpho Toski

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney +

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.