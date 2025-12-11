River va a la carga por Tadeo Allende

El ofrecimiento se transformó en un interés concreto y River decidió, finalmente, apretar el acelerador e ir a la carga por Tadeo Allende. El delantero de 26 años, pieza clave en el Inter Miami campeón de la MLS, finalizó su préstamo en el equipo de Lionel Messi y debe regresar a Celta de Vigo, elenco con el que el Millonario iniciará las negociaciones.

La intención de los dirigentes de Núñez es intentar un préstamo con opción de compra, es decir, mantener la política madre que implementó a la hora de contratar refuerzos para este mercado de pases por indicación de Stefano Di Carlo, flamante presidente. No será fácil, ya que David Beckham también pretende retenerlo en Norteamérica y se sube a la batalla.

Aunque en un primer momento, semanas atrás, solo se trató de un acercamiento del entorno del jugador hacia la institución, el famoso «ofrecimiento», a Marcelo Gallardo lo convenció el estilo de juego del futbolista, que suele moverse como extremo derecho pero Javier Mascherano también lo ha utilizado por izquierda e incluso por el centro.

Los detalles del interés de River por Tadeo Allende

Allende llegó a Las Garzas en enero y tuvo una destacada actuación en el equipo campeón de la Major League Soccer, conformando una notable dupla con Messi ante la merma de minutos de Luis Suárez. De hecho, vale decir que fue su principal ladero de ataque en esta segunda parte del año. Su gran temporada se refleja en los números: disputó 47 partidos, metió 22 goles y repartió tres asistencias. El último fue, precisamente, el 3-1 que sentenció la definición en Estados Unidos.

Desde la salida de Pablo Solari, a quien River intentó reemplazar sin éxito por Gonzalo Tapia, Gallardo no pudo suplir ese lugar de la cancha en el sector ofensivo. Si bien Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi son delanteros versátiles y con mucha movilidad, no le ofrecen una variante natural como wings por la derecha. Por eso, la postura en Núñez es apuntar a Allende.