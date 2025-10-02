River superó a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

River se instaló este jueves en las semifinales de la Copa Argentina 2025 al imponerse por 1-0 en el Gigante de Arroyito a Racing en un partido que cumplió con el morbo que prometía al definirse por un gol de Maximiliano Salas. El atacante que fue tildado de traidor en Avellaneda por su poco elegante paso al Millonario no falló en el inicio y luego los de Marcelo Gallardo lograron mantener la ventaja en un trámite abierto mientras el ambiente se caldeaba de afuera hacia adentro y terminaba con un errático Maravilla Martínez expulsado y peleas generales que involucraron a otro ex Academia, Marcos Acuña. Ahora, el vencedor irá por Independiente Rivadavia.