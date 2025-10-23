River recuperó a todos los lesionados y afronta la recta final con el plantel completo

River tendrá esta tarde su último entrenamiento previo al duelo ante Independiente Rivadavia, por las semifinales de la Copa Argentina. La buena noticia para Marcelo Gallardo es que Marcos Acuña y Enzo Pérez ya cuentan con el alta médica y el DT sabe que contará con todo el plantel en esta recta final. Las excepciones son Germán Pezzella y Giorgio Costantini, ambos en proceso de recuperación tras la operación por rotura del ligamento cruzado de una de sus rodillas.

El cruce de este viernes en el Mario Alberto Kempes será el inicio de una seguidilla de partidos en la que el Millonario prácticamente no tiene margen de error. Por eso, contar con todos los futbolistas en óptimas condiciones es fundamental para darle variantes al entrenador, sea para el 11 inicial o para torcer el rumbo de nu partido.

Las últimas altas fueron las de Acuña y Enzo Pérez. El Huevo no había vuelto a jugar desde aquel golpe en su rodilla ante Rosario Central y el capitán, desde el corte sobre su rodilla en la revancha frente a Palmeiras, en Brasil. Además, aunque en Reserva, Agustín Ruberto volvió a jugar dos partidos consecutivos, el último con gol incluido. El juvenil no estará en consideración para viajar a Córdoba, pero podría sumarse para los últimos encuentros del año.

Claro que entre recuperaciones recientes (como la de Sebastián Driussi, por ahora falto de ritmo o Maximiliano Meza, de buen ingreso el último sábado) y algunos niveles bajos, el Muñeco debe encontrar el equipo ideal para lograr regularidad y garantizarse un lugar en la final de la Copa Argentina y seguir en carrera en el Torneo Clausura y la tabla anual.

Los dos futbolistas que no volverán a jugar hasta la segunda mitad de 2026 son Pezzella y Costantini. El zaguero campeón del mundo se lesionó ante Independiente, el 9 de agosto, y recién volvería en mayo o junio del año que viene. El mediocampista brasileño, en tanto, sufrió la misma lesión pero casi un mes después: el 6 de septiembre, en el superclásico de Reserva ante Boca.