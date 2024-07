River presentó su plantel con las nuevas incorporaciones para el debut con Lanús

Con varios entrenamientos junto a sus nuevos compañeros y hasta con algunos minutos en el lomo en los amistosos de pretemporada (empate contra Millonarios y victoria contra Olimpia), llegó el momento de que River presentó formalmente a sus refuerzos en conferencia de prensa.

“Para nosotros como dirigentes, fue un gran mercado de pases. Cada uno de estos que están acá no está de casualidad, están acá porque hemos trabajado con Martín y su Cuerpo Técnico y los equipos de Scouting. Para nosotros es un día muy importante. Un libro de pases raro, porque cierra internacionalmente el 30 de agosto pero para nosotros era importante para presentar a todos los aquí presentes. Esto no hace descartar ningún refuerzo de acá hacia el futuro“, inició el presidente Jorge Brito antes de dar la palabra a Demichelis

El entrenador no solo habló de cada uno de los presente sino que aprovechó para destacar los rasgos extrafutbolísticos de sus nuevos dirigidos: “Feliz de que haya llegado este día de poder presentar a estas grandes incorporaciones. Como dijo Jorge, hace tiempo que se viene trabajando para afrontar bien el mercado de pases. Hemos incorporado a Fede (Gattoni), Adam (Bareiro), Jeremías (Ledesma), Franco (Carboni) y Felipe (Peña Biafore). No solo grandes talentos, grandes jugadores sino grandes personalidades. Con una gran capacidad de adaptación e integración, curiosidad y aprendizaje. Es eso lo que nos despierta día a día la ilusión y la emoción para lo que viene”.

Demichelis justamente habló de la operación por Iker Munian, la cual llena de ilusión a los hinchas y puso paños fríos pero tampoco le cerró las puertas. “No me gusta jugar con la ilusión de los nombres y las personas, asi que de cuestiones hipotéticas no me gusta hablar. Me gusta hablar de cosas y hechos reales, como estos grandes jugadores que están hoy presentes para que los aprovechemos que enseguida se pusieron a trabaja. Este mercado está abierto hasta el 30 de agosto, River estará pendiente por si todavía necesitamos seguir incorporando. Repito, que desde el respeto de las cosas hipotéticas, lamentablemente no cuestes conmigo”.

Brito, por su parte, se refirió a la chance de que Germán Pezzella regrese a la institución y dejó a entrever que su vuelta no será en este mercado de pases. “Con respecto a Germán, es una persona que conocemos mucho. Lo hemos tenido aquí, nosotros como dirigentes, dos o tres años. Es un jugador de las características que todos conocen: campeón del mundo, campeón de América y nuevamente ahora. Una persona que quiere y ha manifestado jugar en River. Nosotros también queremos lo mismo que él. Todos sabemos, y también mucho se habla con mucha liviandad como si contratar a un jugador fuera un tema de dos partes. Y salvo en lo de Felipe (Peña Biafore), es algo que requiere a tres partes. El tenía una relación contractual con un club con el cual tiene muy buen vínculo, en el cual él había ha planteado que esto podía ser posible si esto se daba amablemente. El cual él no quería salir mal del Betis, lo cual habla muy bien también de él como persona. Yo, en lo personal, creo que esto en algún momento se va a dar. Creo que hay cosas donde hay que darle tiempo al tiempo“, explicó el mandamás de la institución.

Qué falta para el arribo de Valentín Gómez

¿Y el defensor de Vélez? Jorge Brito explicó lo que resta para restar de concretar la operación por el zaguero central. “Sobre Valentín Gómez, es una operación bastante más compleja. Es una operación que está haciendo el club Palermo, que es propiedad del Manchester City, con Vélez. Están próximos a terminar la transacción y hay un interés concreto de las tres partes (del Palermo, del jugador y de River) a poder contratarlo a título de préstamo y después ver de tener un acuerdo económico para poder tener un beneficio en los derechos económicos futuros. Nuestro vínculo es directamente con el Grupo City, el del Grupo City es directamente con Vélez. Por lo que hasta que no se termine la transacción de compra de los derechos económicos, con la trasferencia de los derechos federativos, nosotros no podíamos avanzar en esa operación pero les debo decir que soy muy optimista a que eso pueda ser posible“.

Cómo vieron a los refuerzos de River en sus primeros días

En busca de competencia en el puesto y pensando además en el día posterior a la ida de Franco Armani (tiene contrato hasta diciembre de 2026), el Millonario contrató a Jeremías Ledesma (invirtió cerca de 3.500.000 dólares) y el arquero mostró hasta el momento lo que se esperaba de él: voz de mando, ordena la defensa y óptimo desde lo físico. El surgido en Rosario Central y de último paso en Cádiz ya sintió qué es atajar en el Monumental, aunque sea un amistoso.

Gattoni, ex San Lorenzo que llegó a préstamo desde el Anderlecht, mostró buena salida desde el fondo y desde el cuerpo técnico lo observan inteligente para ganar en el mano a mano. Físicamente, en crecimiento. Después de jugar muy poco en Sevilla, se ganó un lugar en el cierre del semestre en Bélgica y ahora terminará de encontrar el ritmo de competencia para pelear el puesto con Leandro González Pírez, Valentín Gómez y Sebastián Boselli.

Qué dijo Bareiro tras su debut en River

Por su parte, la de Carboni fue una de las primeras operaciones que cerró River. ¿Cómo lo vieron? Secundando a Enzo Díaz con buen ataque en el sector izquierdo, físicamente bien y creciendo en ritmo. Su pase le pertenece a Inter de Milán y vuelve al país después de jugar en la Serie C (Ternara Calcio).

En tanto, Bareiro, quien arribó desde San Lorenzo por 2.5 millones de dólares al momento de la firma, más dos millones a abonar en 10 cuotas de 200 mil, sumó sus primeros minutos contra Olimpia y recién se está acoplando a la nueva institución después de una larga negociación con San Lorenzo. Resuelto el tema del embargo, el delantero paraguayo está a disposición para el domingo contra Lanús y Demichelis deberá definir si lo manda a la cancha desde el arranque o lo guarda en el banco.

Comparte esto: Facebook

X