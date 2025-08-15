River y Libertad igualaron sin goles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Un partido parejo en la que el conjunto paraguayo fue superior en el primer tiempo, mientras que el “Millonario” logró imponerse desde el juego, no así en el resultado, en el complemento.

River fue más en el juego, pero no le alcanzó

El empate en Paraguay dejó la serie abierta para el duelo de vuelta en el Monumental, el cual tendrá lugar el jueves 21 de agosto, a partir de las 21:30. El ganador de dicho encuentro se enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la llave entre Palmeiras y Universitario de Perú -el cuadro brasileño goleó 4-0 y quedó al borde de la clasificación a la siguiente instancia.

Previo al choque decisivo, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibirán a Godoy Cruz de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo desde las 18:30, con el objetivo de ganar y llegar con plena confianza al choque frente a Libertad.

River sufrió en el primer tiempo y pudo irse en desventaja al descanso de no ser por la actuación de Franco Armani, quien tapó un potente remate a quemarropa de Hugo Fernández y evitó que el cuadro paraguayo abriera el marcador.

Sin embargo, el elenco de Núñez creció en la segunda mitad con el ingreso del mediocampista colombiano, Juan Fernando Quintero, quien se adueñó de la pelota y controló tanto el ritmo del encuentro como los ataques de su equipo.

Sobre el final, el conjunto argentino estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Gonzalo Montiel luego de una gran combinación entre Ignacio Fernández y Quintero, pero el guardameta Martín Silva se vistió de héroe y mantuvo el cero en el resultado.

Síntesis de Libertad (PAR) – River (ARG)

Copa Libertadores 2025

Octavos de final – Ida

Libertad (PAR) 0 – 0 River (ARG)

Estadio: Tigo La Huerta, Asunción

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA).

VAR: Rodolpho Toski (BRA).

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Juan Fernando Quintero por Santiago Lencina (R); al inicio Ignacio Fernández por Kevin Castaño (R); al inicio Sebastián Driussi por Miguel Borja (R); 13m Roque Santa Cruz por Gustavo Aguilar (L); 13m Marcelo Fernández por Iván Franco (L); 36m Jorge Recalde por Hugo Fernández (L); 36m Hernesto Caballero por Alvaro Campuzano (L); 45m Ángel Cardozo Lucena por Lucas Sanabria (L).