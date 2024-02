River no lo cerró y a punto estuvo de perderlo

El equipo de Boca estaba en la la tablet del cuerpo técnico de River desde hacía largas horas, las previas al momento en que hay que pegar la planilla para dar los titulares. Es decir, con bastante antelación, Demichelis sabía que Boca jugaría con cuatro volantes, los cuales, además de ser buenos jugadores, aportan mucho en la recuperación y también saliendo a presionar. River, a pesar de esta jugosa información y de este valioso tiempo, decidió dejar a Rodrigo Villagra en soledad ante ese tándem de juventud xeneize. Se les indicó, por lo visto, a Nacho Fernández y a Esequiel Barco, que ayudaran en la marca y ello implicó que el traslado ofensivo, el cual es sello distintivo de su juego, fuera repliegue permanente, porque salía disparado con espacios, aunque no encontraba nunca a sus delanteros. El desgaste de ambos fue notorio, la falta de juego, también.

Demichelis entonces paró un equipo que le respondió apenas quince minutos en el primer tiempo. Donde sí llegó, con un Colidio que hoy no convirtió pero que estuvo bastante a la altura y un Solari, que, a pesar de lo impreciso, jugó bien de punta y no extremo, tal como lo clamamos aquí. Lamentablemente, no fue una gran presentación del Diablito Echeverri, quien entregó alguna pincelada, exhibiendo su talento, pero con poca precisión. No fue ni revulsivo ni decisivo, simplemente fue un pibe que la rompe toda a los 17 años jugando tal vez el único superclásico de su vida por ahora. No es poco, es lo que hay. Presos de la capacidad de recuperación de los volantes, quedaron expuestos Herrera y Enzo Díaz, el primero más víctima de lo que pudiera hacer Nacho en fase defensiva y el segundo llamativamente impreciso y errático desde hace unos cuantos días. La buena actuación de los centrales, destacándose Paulo Díaz, figura otra vez, terminaron de darle a River una fisonomía de cierta tranquilidad atrás, pero mucha falta de conexión entre líneas. Jugó efusivamente unos quince minutos y luego se fue apagando.

Todo indicaba que River iba a corregir con cambios lo que parecía un error de armado inicial, como sucedió en un sinfín de partidos, pero salió al field el mismo equipo. Al poco tiempo se encontró con el gol de Solari. Al respecto, seamos sinceros: las dos veces define mal, pero tuvo suerte porque la respuesta de Romero fue deficiente en ambas oportunidades, la segunda parece que hasta la mete en el arco el bueno de Chiquito. El envión del gol entonces suponía que le iba a dar a River la tranquilidad para mover la pelota, para sí ahora hacer uso de la supremacía en volantes de juego, dado que Boca dejaría lógicos espacios.

Pero el técnico dispuso los ingresos de Sant’Anna por Herrera y Aliendro por Echeverri, cuando parecía que el Diablito sí, con más libertades, podía hacer alguna diferencia. Curiosamente, Aliendro se ubicó a la izquierda de Villagra, o sea, no hubo doble 5 y encima no lo ubicó hacia la derecha, donde Boca había mostrado ya movimientos interesantes con Blanco y Zenón. Por allí, en esa única llegada esporádica de Boca por la izquierda, el uruguayo fue notablemente desbordado y Cristian Medina encontró el empate con definición precisa.

River, que ya tenía a Borja en cancha, nunca pudo abastecerlo, sólo sucedió en una jugada aislada donde Miguel cabeceó y salvó Romero. ¿Estaba para jugar el colombiano? Y, si entró, está claro que estaba a disposición. Pero dio la sensación de que en algunas situaciones prefirió no exigirse y esperar a la segunda jugada para actuar. La sensación que dejaba River en la cancha era que no tenía modo de generar peligro. No había nexo entre líneas, River no encontraba una manera de darle fluidez al juego, salvo algún destello de Colidio, que lo hubo pero que no alcanzó. El rival estaba muy cómodo con el punto, poco quizás para el reciente subcampeón de América, pero eso es tema de Diego Martínez. Lo concreto es que River lo pudo haber ganado desde el minuto 1 si hubiera hecho las cosas bien, pero terminó el partido con la hinchada cantando “movete River, movete”.

Una apreciación que podrá ser ratificada o desmentida con los diarios de los lunes que vendrán. El partido ante Atlético Tucumán, sumado al de Banfield y este superclásico, en mi opinión, entregan un muestra lo que pueden ser los partidos con rigor que tenga River en la Copa y también en la final con Estudiantes. Muchos dicen que el Millonario tiene con qué – y si no tiene con qué River, quién – pero contra Boca pareció que no tenía mucho. No solo en juego, tampoco en nombres. No volveremos una y otra vez sobre la cuestión del bendito centrodelantero, pero en una Libertadores sin 9 te quedas a gamba. No volveremos una y otra vez sobre presentar un mediocampo descompensado, pero en una Libertadores sin volantes defensivos te quedás a gamba. Boca, a pesar de terminar el match con siete defensores y satisfecho con el empate, presentó también, cierto rigor Y, lamentablemente, al equipo de Demichelis no le alcanzó para superarlo.

Un comentario final. River no tiene un líder. Armani podría serlo, pero es muy buenazo y ademàs está en el arco, a 60 metros de las jugadas. Paulo Díaz y Borja pelean a veces, pero en soledad, sin conducción. Nacho Fernández lo mismo, no termina de asumir ese rol. Hablamos de líder dentro del campo, esa tarea que tenía Enzo Pérez. Hoy, River, no tiene a nadie que la caudilee. Y ello se siente en jugadas puntuales, donde el equipo pareciera ser muy livianito o inmaduro ante la eventualidad. En este mar de ausencias, de todas maneras, vamos a destacar a Rodrigo Villagra, quien apareció en un superclásico y lo hizo en muy buena forma. Una cuota de optimismo, para cerrar una tarde que no quedará demasiado en el recuerdo.

Ernesto Provitilo

Comparte esto: Facebook

X