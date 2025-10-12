River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River cayó 1 a 0 ante Sarmiento de Junín por la 12° segunda jornada del Torneo Clausura gracias al gol de Iván Morales, con complicidad de Franco Armani. El conjunto de Marcelo Gallardo estiró la racha a cuatro derrotas consecutivas por el certamen local y perdió seis de los últimos siete que jugó. Esta caída no le permitió superar a Boca en la tabla anual y lo alejó de los puestos de vanguardia de la Zona B. El Verde, por su parte, llegó al octavo puesto de su grupo y aleja los fantasmas del descenso.