River está cerca de sumar a un lateral del último campeón de América

River está a un paso de cerrar la llegada del uruguayo Matías Viña y el entrenador Marcelo Gallardo sumará un lateral izquierdo con recorrido internacional para la temporada 2026.

El club avanzó en las negociaciones y el futbolista uruguayo, que actualmente está en Flamengo, quedará a la espera de su firma para convertirse en nuevo refuerzo del “Millonario”, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

Viña, de 28 años y actual campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, arribará a la Argentina en los próximos días para someterse a la revisión médica y luego incorporarse a la pretemporada que el plantel realiza en San Martín de los Andes, donde River permanecerá hasta el 9 de enero.

La operación se encamina como un préstamo desde el conjunto de Río de Janeiro, con una opción de compra incluida, aunque en Núñez no descartan que deba abonarse un cargo adicional por la cesión del defensor.

En paralelo a la negociación entre clubes, River ya acordó las condiciones contractuales con el futbolista, que espera el visto bueno final para ponerse a disposición del cuerpo técnico junto a Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Viña llegó a Flamengo en enero de 2024 a cambio de ocho millones de euros y en su primera temporada disputó 22 partidos, mientras que en el año en curso tuvo una participación limitada: jugó apenas 10 encuentros de los 78 del equipo, fue titular en solo tres y acumuló 342 minutos.

Una grave lesión de rodilla sufrida después de la Copa América 2024 lo dejó fuera de competencia durante gran parte del primer semestre por lo que perdió terreno en el conjunto brasileño durante esa época.