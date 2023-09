River, entre el día libre y la mente en Boca: las principales interrogantes para el Superclásico

Luego de lo que fue el empate 1-1 ante Banfield en el estadio Florencio Sola, por la sexta fecha de la Copa de la Liga, el entrenador Martín Demichelis decidió darles el día libre a los jugadores de River pero ya ya piensa en lo que será el Superclásico ante Boca del próximo domingo, para el cual tiene interrogantes a resolver .

De cara a lo será la visita a La Bombonera, el Millonario regresará a los entrenamientos en el River Camp el martes y, salvo por Jonatan Maidana que se recupera de la lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda , Demichelis tendrá a todos los jugadores a disposición para armar el equipo, incluyendo a Enzo Pérez y el uruguayo Nicolás de la Cruz -a quienes cuidó en el partido con el Taladro-.

De las pocas buenas noticias que tuvo anoche el cuadro riverplatense, si también destacamos la buena actuación de Franco Armani en el arco, es que Gonzalo Martínez tuvo su debut en su segundo ciclo en River y sumó 20 minutos luego de una larga inactividad: no jubada desde el 17 de febrero de este año en el triunfo del Al-Nassr (su ex-equipo) 2-1 sobre Al-Taawon. En tanto, el Pity llegará con actividad al Superclásico y podrá ser una alternativa para Micho ante Boca.

En cuanto a las interrogantes en el armado del once, la principal duda es la presencia de Rodrigo Aliendro, quien regresó de su lesión en el hombro que sufrió ante Argentinos Juniors en la primera fecha de la Copa LPF y sumó 28 minutos contra el equipo de Julio César Falcioni pero no lo hizo de la mejor manera en el Sur.

Por otro lado, hay interrogantes en la defensa y en el ataque . Después de los grandes elogios hacia Santiago Simón, se prevé que el DT le dará su chance desde el arranque en La Bombonera. A partir de esto, Milton Casco y Enzo Díaz pelearán por un lugar en el lateral izquierdo. Además, el colombiano Miguel Borja y el venezolano Salomón Rondón lucharán a lo largo de la semana de entrenamiento por quién será el centro-delantero ante Boca en el Superclásico.

Demichelis, sobre el Superclásico ante Boca

“El martes empezaremos a trabajar una semana particular, importante. El plantel tiene una muestra de carácter para con todos los momentos importantes del club así que no tengo dudas de que trabajaremos con una armonía y muchas ganas de ir a ganar a La Bombonera, que hace mucho que no se consigue, River lo merece y vamos a trabajar para eso”, declaró el DT de River en conferencia de prensa. “A partir del martes vamos a redoblar esfuerzos y trabajar para ganar en La Bombonera. Vamos a estar muy predispuestos al sacrificio, al esfuerzo, al entrenamiento y a la disciplina que eso conlleva y no tengo dudas de que vamos a estar preparados para la situación”, aseveró.

