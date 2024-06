River eliminó a Boca y está en los cuartos de la Copa Proyección

La Reserva de River le ganó 1 a 0 a Boca en Ezeiza y lo eliminó de los octavos de final de la Copa Proyección con un gol de Leandro Peña Biafore. El conjunto de Mariano Herrón fue más en el primer tiempo, pero no supo trasladar su superioridad futbolística en el resultado: Santiago Beltrán, el arquero del Millonario y héroe de la tarde, le atajó un penal al capitán Mauricio Benítez y eso fue motivo suficiente para desanimar al Xeneize y estimular a los de Núñez, que jugarán los cuartos contra Defensa y Justicia.

En una semana que quedará para el recuerdo de la familia Peña Biafore por concretarse la vuelta al club de Felipe , quien estaba atento en las gradas del River Camp alentando a su hermano, el tanto de Leandro para conseguir el boleto a la siguiente fase del certamen fue la frutilla del postre para coronar unos días inolvidables. Martín Demichelis y Esequiel Barco, también se hicieron presentes en Ezeiza para alentar a los dirigidos por Marcelo Escudero

Por otro lado, los de Mariano Herrón que terminaron en el séptimo lugar de la zona B del campeonato, confirmaron su andar irregular y aunque mostraron una buena imagen en el primer tiempo, la chance malograda del penal fue determinante para Boca, que no pudo levantar cabeza.

Así las cosas, el Millonario, que acaba de conseguir el boleto a los cuartos de final de la Copa Proyección al eliminar a su clásico rival, deberá jugar contra Defensa y Justicia que viene de superar 1 a 0 a Racing con sede y horario a confirm

