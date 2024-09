River derrotó a Boca con el Var de protagonista

En la Bombonera de Buenos Aires River derrotó con gol de Lanzini a Boca Juniors , con el VAR detectando a los 97’ el contacto del brazo de Giménez (Boca) con la pelota , sin polémica posible atendiendo a la regla que reza claramente que “si el balón termina dentro del arco impulsada por un futbolista al que la pelota tuvo contacto yo con su mano , el tanto no será convalidado”

Todo el resto es para alimentar la polémica : si hubo o no intención; si primero el balón tocó la pierna; si luego hubo foul de Armani al presunto goleador; etc etc

Tan clara es la regla que si luego de tocar la mano de Giménez, hubiese convertido un compañero suyo o un rival un Autogol, el mismo hubiese sido válido.

Tras el partido el arquero de Boca Juniors Sergio Romero reaccionó a recriminaciones e insultos de algún plateista y tuvieron que contenerlo y sacarlo del campo al fuerza pro sus compañeros .

