River comenzó a negociar con San Lorenzo para contratar a Bareiro

Adam Bareiro es el nombre que se lleva todas las luces en el arranque del mercado de pases. Boca ya preguntó por él, pero el que finamente fue a fondo y ya inició las negociaciones para contratarlo es justamente su eterno rival, River. Si bien en San Lorenzo se habían plantando en que no iban a venderlo al fútbol argentino, la historia parece haber cambiado de rumbo en las últimas horas porque desde la dirigencia del Millonario ya empezaron a conversar y hasta le hicieron una oferta formal.

¿Cuál fue la propuesta? El Millonario puso sobre la mesa 4 millones de dólares, es decir, un número por encima de la cláusula de rescisión del goleador (es de 3.500.000U$S), y además el préstamo de Andrés Herrera, el lateral derecho que ya tuvo un pasado en el Ciclón (desde allí recaló en Núñez en 2022).

Sin embargo, la cuestión que por ahora traba que las tratativas avancen exitosamente es que del lado del Ciclón pretenden que el futbolistas cedido como parte de la negociación sea Agustín Palavecino, volante que está en el radar del club de Boedo desde los últimos mercados de pase.

Pala ya tiene un principio de acuerdo para emigrar al Necaxa de México tras el receso por la Copa América pero no hay que descartar que la situación pueda cambiar ante este nuevo panorama. ¿De qué dependerá? Del deseo del futbolista y de que River acepte esta suerte de contraoferta. El ida y vuelta ya comenzó y todo se definirá en los próximos días

Qué había dicho Ortigoza sobre Bareiro y la chance de River

Néstor Ortigoza, dirigente de San Lorenzo encargado del fútbol, habló días atrás en ESPN sobre la situación de su capitán, que tiene contrato con el club hasta diciembre de 2025: “Bareiro hoy está con su selección. Hay muchos rumores, pero acá no llego nada. Sabemos que San Lorenzo también tiene que vender para levantar inhibiciones y reforzar al equipo. Hoy al club no llegó nada”.

Con respecto a los rumores de Boca y River, y a la chance de que sea vendido en este mercado de pases, el mánager del Ciclón había manifestado: “Lo va a decidir él. Queremos que los chicos quieran quedarse, no podemos obligarlos. Se evaluarán las ofertas que lleguen para que al club le entre dinero para poder resolver los problemas. No estaría bueno que cambie en el fútbol argentino, si no que se vaya afuera. Es un chico que quiere mucho al club y hace dos meses se hizo un tatuaje de San Lorenzo. Es inteligente”.

Fortaleza se mete en la pelea con River por Bareiro

Además de la consulta de Boca -que por ahora quedó solo en eseo-, hay otro equipo que pretende a Bareiro y promete darle pelea a River en esta puja: Fortaleza. El equipo brasileño, que justamente viene de ganarle el primer lugar del grupo de la Copa Sudamericana al Xeneize, ya le comunicó a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, que piensan elevar una oferta por el delantero de 27 años.

Asimismo, en las últimas semanas también trascendió que el Atlético Mineiro de Gabriel Milito, rival del CIclón en octavos de final de la Copa Libertadores, estaría interesado en los servicios del paraguayo.

