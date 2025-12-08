River avanzó por Fausto Vera y Julio Soler en el mercado de pases

El mercado de pases de River comenzó a tomar forma, ya no solo en cuanto a nombres propios sino a gestiones y avances concretos. A esta altura, iniciada la segunda semana de diciembre, de los refuerzos pedidos por Marcelo Gallardo hay dos que están en dicha instancia de negociación y reina el optimismo: Fausto Vera y Julio Soler.
El volante central es el que está más cerca de ponerse la camiseta del Millonario, conforme a cómo fueron dándose las charlas y por una señal contundente: según pudo saber tycsports.com, el futbolista de 25 años ya se despidió de sus compañeros de Atlético Mineiro y encamina su arribo a Núñez.
En este último tiempo, perdió su lugar en el equipo brasileño y la dirigencia está dispuesto a negociarlo, aunque con la intención de recuperar los casi cinco millones de dólares invertidos a mediados de 2024. La idea de River es intentar un préstamo con opción de compra. Si no aceptan trabajar sobre una cesión, Stefano Di Carlo se plantea invertir aproximadamente alrededor de 4.000.000 USD por la totalidad de su pase.
