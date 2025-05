River, atento por el fuerte interés de Real Madrid por Mastantuono: los tres detalles a pulir

Con tan solo 17 años, Franco Mastantuono ha generado revuelo mundial desde su irrupción en la Primera de River. Su talento y sus goles -sobre todo, el de tiro libre ante Boca en el último Superclásico– lo catapultaron a las primeras planas deportivas, al punto tal de reavivar un interés de Real Madrid, que ya lo había sondeado hace un año. Ahora, la Casa Blanca volvió a posar sus ojos en él y desde España aseguran que, antes de hacer una oferta, deben pulir tres cuestiones puntuales.

En primer lugar, algo que no es para nada un obstáculo pero sí podría demorar un poco las cosas, es que en Madrid saben que Mastantuono quiere completar la participación de River en la Copa Libertadores. Esto va de la mano con el segundo detalle, que tiene que ver con sus 17 años, dado que hasta no alcanzar la mayoría de edad, no puede ser transferido, una situación similar a la que vivió Endrick en Palmeiras.

¿Cuándo cumple los 18 años Mastantuono? El 14 de agosto. Y, si acaso el Millonario tuviese la suerte de jugar la final de la Copa Libertadores, ¿cuándo sería? El 29 de noviembre. Así, dado que, si bien Real Madrid puede comprar su ficha ahora mismo, no podrá dejar Núñez hasta tanto cumpla los 18 años. Y dado que eso sucederá en el segundo semestre, al igual que la final de la Libertadores, si acaso River llegara a instancias definitorias, el Merengue sabe que recién podría contar con él hipotéticamente para enero de 2026.