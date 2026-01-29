River aprovechó su ventaja numérica durante 80 minutos con Gimnasia en el Monumental

River derrotó a Gimnasia por 2-0 en el estadio Monumental y logró su segunda victoria en el torneo Apertura. Al equipo de Marcelo Gallardo se le abrió el partido por la expulsión de Manuel Panaro cuando solamente se jugaban 10 minutos y lo ganó por la zurda de Juanfer Quintero, quien marcó el primero con lindo tiro libre cuando finalizaba la etapa inicial y sentenció la historia en el inicio del complemento. La mala para el local fue la infantil expulsión de Matías Viña, mientras que en el final el Lobo se quedó con 9 por la roja a Jorge de Asís.
?La palabra de Juanfer Quintero, la figura en el Monumental
Por la tercera fecha, el Millonario visitará el domingo a Rosario Central y Gimnasia recibirá el lunes a Aldosivi.