River aprovechó su ventaja numérica durante 80 minutos con Gimnasia en el Monumental

River derrotó a Gimnasia por 2-0 en el estadio Monumental y logró su segunda victoria en el torneo Apertura. Al equipo de Marcelo Gallardo se le abrió el partido por la expulsión de Manuel Panaro cuando solamente se jugaban 10 minutos y lo ganó por la zurda de Juanfer Quintero, quien marcó el primero con lindo tiro libre cuando finalizaba la etapa inicial y sentenció la historia en el inicio del complemento. La mala para el local fue la infantil expulsión de Matías Viña, mientras que en el final el Lobo se quedó con 9 por la roja a Jorge de Asís.

22:04 ?La palabra de Juanfer Quintero, la figura en el Monumental «Muy contento, felicitar al grupo. Creo que hicimos un gran partido. Lo más importante es que el equipo ganó, este es un juego colectivo. Siempre trato de hacer las cosas bien, más allá de lo que es la cinta. En el último semestre no estaba al 100% y la pretemporada es la gasolina para lo que se viene». Por la tercera fecha, el Millonario visitará el domingo a Rosario Central y Gimnasia recibirá el lunes a Aldosivi.