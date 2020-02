Ritondo analiza lanzarse a presidente de Independiente contra Moyano

Ese sector está liderado por Cristian Ritondo, que formó parte de la comisión directiva de Moyano y actualmente es el Primer Representante por el oficialismo en la Asamblea de Socios. Según pudo confirmar LPO, el jefe del bloque de diputados del PRO ya trabaja en una candidatura a presidente de Independiente contra Moyano.

La posibilidad de que Ritondo se lance a presidente de Independiente echa por tierra la idea de un sector del PRO de promover a Patricia Bullrich, histórica enemiga de los Moyano. El entusiasmo se dio a partir de unas declaraciones de la ex ministra en las que no descartó meterse en la vida política del club de Avellaneda, aunque ella misma dijo que no quiere ser dirigente. Pero algunos macristas se entusiasmaron y hasta lanzaron la idea de una fórmula con Ritondo y Florencia Arietto, recordada en el Rojo por haber sido parte de la gestión de Javier Cantero.

Lo cierto es que más allá de ser simpatizante de Independiente, Bullrich no integra ninguna agrupación ni tiene ninguna participación en la vida política. Fuentes ligadas a la política del club dijeron a LPO que la supuesta candidatura de Patricia fue en realidad una operación del moyanismo.

Si bien las críticas a Hugo y Pablo Moyano no son nuevas, la dura derrota en el clásico contra Racing agigantó la bronca, alimentada por un mercado de pases donde el Rojo no sumó ningún refuerzo y perdió a varios futbolistas titulares. El malestar quedó en evidencia en los partidos que Independiente jugó como local el jueves pasado y este lunes, cuando una parte importante de los hinchas insultó al camionero y la comisión directiva. «Fueron cuatro gansos», ninguneó el sindicalista.

En el club están molestos con Moyano porque centralizó la conducción en su hijo Pablo y Yoyo Maldonado. «No hay reuniones de comisión directiva, lo manejan como Camioneros», dicen

Además de la bronca de los hinchas, en el interior del club están molestos con Moyano porque centralizó la conducción en su hijo Pablo, vice primero, y Héctor «Yoyo» Maldonado, secretario general. «No hay reuniones de comisión directiva, lo manejan como Camioneros», dijeron a este medio.

Le apuntan además por haber cedido el manejo del fútbol a representantes como Fernando Hidalgo y Christian Bragarnik, que dejaron millonarias deudas y refuerzos que no estuvieron a la altura. El resultado es que Independiente adeuda sumas muy importantes y en algunos casos enfrenta reclamos que le podrían costar puntos u otras sanciones.

En este panorama, Ritondo encabeza un grupo de integrantes de la comisión que ya desafían el poder de los Moyano. Uno es el vicepresidente segundo, Carlos Montaña, un hombre vinculado al kirchnerismo que trabajó con Sergio Berni.

En el grupo están, además, Adrián Espósito, secretario administrativo del club e hijo de un histórico dirigente; Daniel Seoane, secretario de Seguridad; y Gustavo Lema, responsable de marketing. Otro hombre de peso que desafía a los Moyano es Jorge «Puma» Damiani, secretario deportivo.

Además de los actuales dirigentes hay empresarios importantes que están interesados en un cambio en Independiente. Uno de ellos es el macrista Marcos Galperín, que acaba de anunciar que se muda a Uruguay. Otro es Daniel Grinbank, que ya tuvo un pasado como inversor en el club y ahora sueña con pelear la presidencia.

En tanto, en el Rojo aseguran que Hugo Moyano no irá por un nuevo mandato y en 2021 empujará a su hijo Pablo, que es muy resistido en las agrupaciones y no tendría apoyo de ninguno de los dirigentes mencionados. Su viaje a Venezuela para ver a Nicolás Maduro el mismo día de la derrota con Racing le sumó enemigos.

LPO