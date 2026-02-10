Riquelme reunió al cuerpo técnico y a los referentes de Boca tras la derrota ante Vélez

La imagen que mostró Boca en la derrota por 2 a 1 ante Vélez fue inadmisible para los hinchas, que expresaron su descontento en las redes sociales; para Claudio Úbeda, que manifestó su preocupación por el rendimiento del equipo y canceló el día libre que tenía el plantel este lunes; y para Juan Román Riquelme, que, tras el entrenamiento vespertino, se reunió con el cuerpo técnico y los referentes para dejar en claro su descontento por lo mostrado en Liniers.

El encuentro se dio una vez finalizada la práctica vespertina, la cual no estaba pautada hasta anoche. La caída ante Vélez y la pálida imagen que dejó el Xeneize, provocaron que Úbeda cambiase de opinión y citase a todo el plantel en Ezeiza. Quienes vieron acción en el José Amalfitani realizaron trabajos de recuperación y todos aquellos que no jugaron hicieron un entrenamiento más intenso.

Una vez finalizado el mismo, Riquelme citó al cuerpo técnico y a los referentes -léase Leandro Paredes, Agustín Marchesín, Miguel Merentiel, entre otros- para hablar sobre lo sucedido en Liniers. En la charla, que duró algunos minutos, el presidente y máximo ídolo de la institución manifestó su preocupación por la imagen que mostró el equipo anoche y por la que viene mostrando en los últimos años fuera de la Bombonera. Las partes dieron su punto de vista y acordaron que buscarán la mejor forma de sacar la situación adelante.

Esta práctica no es nueva en Boca. Cada vez que el equipo atraviesa una mala racha o deja una imagen preocupante, Riquelme se reúne con el cuerpo técnico de turno y con el plantel para expresarles su opinión y constatar los ánimos de cada uno. El último encuentro de este estilo se produjo a mediados del año pasado, cuando el Xeneize alcanzó la racha más larga de su historia sin ganar.

En sintonía con el presidente, Úbeda manifestó su descontento con lo hecho por su equipo en la conferencia de prensa posterior a la derrota. «Lógico que esté preocupado porque Boca tiene salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego, más de intención de ataque y es por eso que estamos preocupados», sentenció.

El próximo domingo, desde las 19, Boca tendrá la oportunidad de revertir la situación ante Platense y en su casa, por la quinta jornada del Torneo Apertura. Además, por la disposición del calendario, jugará otros dos partidos de local seguidos: frente a Racing y Gimnasia de Mendoza. En el medio tendrá también su compromiso por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy.

Tres partidos consecutivos en la Bombonera, estadio donde perdió apenas cuatro partidos en los últimos dos años, y uno ante un rival de tercera categoría que aún no jugó un partido oficial en el 2026, podrían ser una buena plataforma para adquirir confianza de cara al futuro.