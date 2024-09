Riquelme le pidió disculpas a la gente tras la renuncia de Martínez y no dio detalles sobre el nuevo técnico: “Estamos dolidos”

Juan Román Riquelme habló tras la renuncia de Diego Martínez como entrenador de Boca y no dudó en pedir disculpas a los hinchas del club luego de la derrota 2-0 a manos de Belgrano en el Gigante de Alberdi por la fecha 16 de la Liga Profesional 2024.

“Fue el técnico y habló con usted, no sé que quieren que les digan. ¿Qué quieren que les diga? Ya está. Estamos dolidos, estamos tristes porque queremos que el equipo compita y lo más importante para para mi por lo menos es mandarle a los hinchas un abrazo grande. Pedirles disculpas, porque el equipo no está compitiendo como lo tenemos que hacer y tenemos que mirar para adelante. Tenemos muchos partidos por delante y a partir del día lunes pensar en Argentinos Juniors”, inició el presidente Xeneize antes de subirse al micro que traslada a la delegación del Club de la Ribera.

El ídolo descartó toda posibilidad de referirse a un posible reemplazante a Martínez esta noche y ahondó en sus disculpas para los fanáticos por la mala racha que atraviesan “Acaba de irse el técnico recién, teníamos la ilusión de hacerlo bien de poder conseguir el triunfo. No se pudo y no se jugó bien. Eso es lo que más dolor nos da. Al hincha mandarle un abrazo, pedirle disculpas porque no estamos compitiendo como debemos hacer. Tenemos que mirar para adentro, tragar saliva y saber que el fin de semana que viene tenemos revancha de nuevo. Tenemos que empezar a competir como corresponde“.

Por último, Riquelme apuntó al plano actitudinal y la importancia de estar a la altura de las circunstancias tanto del propio club como de la disciplina en si mismo antes de retirarse del estadio Julio César Villagra. “Mañana tienen libre y el lunes entrenan. Mañana tendrán el día para pensar y analizar los jugadores. Es fútbol, es deporte, es un deporte, con mucha emoción y nervio, porque lo vivimos así en nuestro país, pero no deja de ser deporte. Y al deporte se tiene que competir y no estamos compitiendo bien. Es tan simple como eso. No es tan difícil. Si estamos tristes, estamos dolidos, yo quiero pedirle disculpas al hincha porque tenemos que competir mucho mejor. Pero tenemos que tragar saliva, mirar para adelante. Es deporte, tenemos que competir. Que lo miren de otra manera, quieran trasladar una cosa diferente o que parece que estamos en la guerra, yo no vivo así. Cuando jugaba no lo vivía así, ahora en el lugar en el que estoy no lo vivía así pero trato de ser sincero lo más posible, trato de ser claro. Y es deporte, y no estamos compitiendo como se merece este deporte y esperemos en la semana que viene empezar a competir como se merece nuestro club, como se merece nuestros hinchas y entre todos vamos a salir de esto, porque es fútbol. Nada más“, remató el mandatorio de la institución.

Los números de Martínez en Boca: sin títulos, rápida despedida de la Sudamericana y una insólita racha de visitante

De los 45 partidos que dirigió Martínez, Boca ganó 21, empató 13 y perdió 11, la enorme mayoría en condición de visitante, en donde no gana desde hace más de cuatro meses.

Así como en La Bombonera solo perdió el último partido ante River, cuando le tocó jugar de visitante los números fueron muy malos y la última victoria fue el 19 de mayo en el 4-2 sobre Central Córdoba, por la segunda jornada del torneo local.

El Xeneize disputó con Martínez un total de 21 partidos fuera de casa, contando los torneos locales y la Copa Sudamericana -obviando los compromisos neutrales por Copa Argentina y Copa de la Liga-, y tiene un saldo negativo: cuatro victorias, ocho empates y ahora nueve derrotas con la caída ante Belgrano que sentenció su destino.

