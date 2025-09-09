Ricardo López Murphy lanzó sus muñecos con IA y usó la chicana del “3%” para burlarse del Gobierno

El diputado nacional Ricardo López Murphy se sumó con ironía a la resaca postelectoral y presentó en sus redes sociales una serie de muñecos de acción hiperrealistas de su figura, aclarando que las imágenes fueron generadas con Inteligencia Artificial. El «Bulldog» acompañó la movida con una chicana directa al oficialismo y la interna libertaria: «El 3% de lo recaudado lo donaremos a vendedores de tortas».

El posteo, que se viralizó rápidamente, muestra cuatro versiones de los muñecos coleccionables, incluido uno que recrea su famosa foto viral en sunga. Según supo Noticias Argentinas, la clave del mensaje es la apropiación del «3%», el eslogan que militantes opositores usaron el domingo para atacar a figuras de La Libertad Avanza durante la elección provincial, en la que el oficialismo sufrió una dura derrota.

El «Bulldog» se arma para CABA con un general retirado

La chicana de López Murphy no es casual y se da en medio de su reconfiguración política para las elecciones legislativas de octubre. Distanciado de Milei y del PRO, el economista se postula para renovar su banca en Diputados por la Ciudad de Buenos Aires y, según trascendió, llevará como candidato a senador al general retirado y exjefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo.

Este armado, bajo el sello «Potencia CABA», busca captar el voto de la derecha opositora y de la «familia militar» que no está conforme con el gobierno libertario. El frente ya está inscripto y está conformado por Republicanos Unidos (el partido de López Murphy), el Partido UNIR y el Partido Demócrata. La movida se da en un contexto de tensión con otros armados similares en la provincia de Buenos Aires y consolida al «Bulldog» como una figura opositora por fuera de las dos principales fuerzas.