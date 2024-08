Ricardo Alfonsín renunció como afiliado a la UCR y convocó a crear un frente progresista

….

El ex diputado nacional y ex embajador en España, Ricardo Alfonsín, renunció como afiliado de la Unión Cívica Radical (UCR) y convocó a crear un nuevo frente progresista de cara a las elecciones legislativas de 2025.

La decisión se conoció en un acto que contó con dirigentes de los partidos de Forja, Gustavo López; y Libres del Sur, con la referente territorial de Barrios del Pie, Silvia Saravia.

“Tomar esta decisión me ha costado tiempo y dolor”, señaló ayer Alfonsín durante su discurso. “Pero se corresponde con mis convicciones acerca de lo que es más consecuente con los valores e ideas que, como ciudadano y político, siempre me han acompañado”.

Cabe señalar que Alfonsín no respondía orgánicamente a la conducción del partido desde hace años, sobre todo tras la alianza que tejió la UCR con Mauricio Macri para conformar el espacio Cambiemos.

El ex diputado nacional le envió ahora su carta de renuncia al actual presidente de la UCR, Martín Lousteau. “Querido correligionario Martín Lousteau”, encabeza la misiva. Le reconoce a su interlocutor que “pese los esfuerzos de algunos” de la UCR, “entre los que te cuento”, subrayó, “el radicalismo no ha demostrado la voluntad de desandar el camino recorrido desde entonces en términos doctrinarios y programáticos”.

“Más bien al contrario. Incluso ante el actual gobierno, el desplazamiento partidario hacia posiciones alejadas de lo que podríamos llamar su “razón de ser”, se ha profundizado”, señala la carta del ex diputado.

Y adelanta: “Si alguna vez la UCR volviera a defender los valores, ideas y principios que justificaron su nacimiento -cosa que podría ocurrir si fueran más los que sostienen posiciones como las que infructuosamente has intentado imponer en estos meses- me encontrarán de nuevo defendiendo a los hombres y mujeres que los encarnen”.

La carta de Ricardo Alfonsín de renuncia a la UCR

Señor Presidente Del Comité Nacional Unión Cívica Radical:

Querido correligionario Martín Lousteau, con un dolor inmenso y después de haber meditado profundamente esta decisión, te dirijo esta carta de renuncia a la afiliación al Partido.

Desde el año 2015, cuando la Convención Nacional de la UCR decidió conformar Cambiemos, he señalado las diferencias ideológicas y metodológicas que nos separaban del PRO, basadas en la historia más que centenaria del radicalismo. Sin embargo, mis cuestionamientos no solo tenían que ver con lo resuelto en Gualeguaychú, sino con el rol y las posiciones asumidas por el Partido durante la gestión del Presidente Macri, que no se correspondían ni con nuestra identidad ni con el compromiso asumido en aquella Convención para el caso de que en la PASO se impusiera el PRO.

Desde mi punto de vista, y pese a los esfuerzos de algunos, entre los que te cuento, el radicalismo no ha demostrado la voluntad de desandar el camino recorrido desde entonces en términos doctrinarios y programáticos. Más bien al contrario. Incluso ante el actual gobierno, el desplazamiento partidario hacia posiciones alejadas de lo que podríamos llamar su “razón de ser”, se ha profundizado.

Querido Martín, como te dije, tomar esta decisión me ha costado tiempo y dolor, pero se corresponde con mis convicciones acerca de lo que es más consecuente con los valores e ideas que, como ciudadano y político, siempre me han acompañado.

Si alguna vez la UCR volviera a defender los valores, ideas y principios que justificaron su nacimiento -cosa que podría ocurrir si fueran más los que sostienen posiciones como las que infructuosamente has intentado imponer en estos meses- me encontrarán de nuevo defendiendo a los hombres y mujeres que los encarnen. Mientras tanto, la gravedad de las actuales circunstancias me llevan a tomar esta decisión para luchar contra un plan de gobierno que, a mi juicio, no conducirá sino a la construcción de una sociedad cada vez más desigual, más injusta y, política y socialmente, menos democrática.

Un fuerte abrazo, Ricardo Alfonsín.

