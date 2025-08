Revolviendo los tachos de basura: En modo CABA la MGP aplicará sanciones o hará la «vista gorda»

¿Es Mar del Plata la ciudad más sucia del país? Surge el interrogante a partir de quienes diariamente a través de redes sociales y emisoras radiales dan cuenta de la falta de limpieza en la ciudad. Curiosamente no son temas de debate las redeterminaciones de los certificados actualizadas mensualmente, como el rigor de las inspecciones de servicio. Sin embargo las contratitas por excelencia del gobierno municipal son caracterizadas como exponente de la política de gobierno que articulan la participación pública privada. Y recurren a la Plaza Mitre como ejemplo emblemático de sus objetivos.

Por estas horas en CABA se difunde profusamente el operativo destinados a quienes acceden a contenedores cuyo contenido revuelven dejando sus desperdicios en la vía pública. Ha existido un par y paso entre las medidas y política entre la MGP y CABA como el caso de la ciclovía de Mitre. La visita de turistas cuyos desplazamientos dan origen a residuos contribuyen a la creación de focos de mugre de cualquier tipo. En ese caso tanto Ciageser como Traasportes 9 de Julio acceden al cobro de adicionales en los certificados de servicios básicos.

No hay que perder de vista, sino todo lo contrario, el meteórico el ascenso de Sebastián Ruiz Moyano, el hijo de Eva, quién auspició la firma de Santiago Bonifatti para designar al director de Defensa del Consumidor. Todo ocurrido a los pocos meses de la llegada de Montenegro a la MGP, todos expertos jugadores de «truco sin señas». La gente ya ha decidido no ir a votar.

Ya la pelea por acceder a la recuadación de las segunda caja municipal se volvíó ostensible debido a que la cobrabilidad no supera el 50 % por todos los conceptos que acompañan a la TSU. Lo sufren los trabajadores del STM que observan cómo su poder adquisitivo real cae mensualmente luego de la paritaria acordada en función de un año electoral y no las remuneraciones salariales. No es ajeno a este tratamiento las erogaciones que produce el gasto en publicidad que enmascara la presencia del intendente que delira para poder aplicar las políticas de LLA. Así ya llegó a despegarse del PRO, de la UCR, la CC para jugar desde la transición con un acuerdo con los delegados de Javier Milei.

