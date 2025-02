Resuelven el futuro político: Abad y Montenegro “Recen por mí”; Van por el milagro local de Juntos Por el Cambio

Disuelta la coalición política Juntos Por el Cambio, los socios mayoritarios reman nuevos acuerdos. El modelo “exitoso” y contemplado como “virtuoso” en el mapa del país, toma a Mar del Plata en caída libre. Escasos índices para promover en “La Ciudad del Sí”. En el Senado de la Nación un discurso vetusto, burocrático y administrativo, es el mesaje que se escucha como renovación, nada de cambio en la propuesta de Maximiliano Abad, quien sufre por la suerte de Riquelme en Boca, luego de haber apoyado a Christian Gribaudo. A seis meses sigue sin resolverse la interna que pergeñó en la UCR bonaerense.

Su compañero de banca en la iglesia, en este caso la Catedral de Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro sigue tocando timbres en la LLA esperando que le levanten el derecho de admisión, el tumultuoso enjambre de Javier Milei no le da cabida. Siempre el acceso tarifado como en modo MGP, no suele ser el más pertinente. Aunque siga haciendo ruido en la prensa nacional que sostiene el EMTUR y C y los contribuyentes del TSU. “Otro que está anotado en el menú es Guillermo Montenegro, el ex juez, intendente de Mar del Plata, e inmigrante en La Libertad Avanza. Se lo ha mencionado como posible reemplazante de Mariano Cuneo Libarona, quien pagaría los platos rotos por la operación para poner a Ariel Lijo en la Corte”., dice Ricardo Kirchbaum en Clarín. Sin recordar que Montenegro es un apóstol de la militancia de Lijo a la CSJ.