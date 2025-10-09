Ciudad

Restringen el tránsito pesado en rutas claves de la Provincia por el fin de semana largo

por mdphoy

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires confirmó que durante este fin de semana largo va a estar restringido el tránsito pesado en algunas rutas bonaerenses. Las limitaciones para que circulen camiones de gran porte van a empezar hoy a la tarde y buscan facilitar el tránsito vehicular hacia destinos turísticos. Los detalles.

En términos generales, la restricción alcanza a todos los vehículos de transporte de cargas de más de 7 toneladas de porte bruto. Según informaron las autoridades, empieza este jueves a las 6 de la tarde en las principales rutas que van a la Costa Atlántica y seguirá mañana. El domingo por la tarde va a entrar en vigencia para las mismas vías, pero en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

La Provincia restringe el tránsito pesado en algunas rutas turísticas durante este fin de semana largo.

Sentido a Costa Atlántica

Jueves 9 de octubre de 2025 de 18:00 a 23:59 hs

Viernes 10 de octubre de 2025 de 06:00 hs a 14:00 hs

Sentido a CABA

Domingo 12 de octubre de 2025 de 14:00 hs a 23:59 hs

Autopista Buenos Aires – La Plata

  • Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.

Autovía 2

  • Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet).

Ruta Provincial Nº11

  • Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal)

Ruta Provincial Nº36

  • Desde Rotonda RP N º 10 (Prolongación Av. 66 – La Plata) hasta la intersección con RP N º 11 (Pipinas)

Ruta Provincial Nº56

  • Desde su intersección con la RP N º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga).

Ruta Provincial Nº63

  • Desde Distribuidor de Transito con RP N º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N º 11 (Esquina de Crotto).

Ruta Provincial Nº74

  • Desde su intersección con la RP N º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N º 11 (Pinamar).

