Restaurantes y hoteles fue uno de los rubros que empujaron la inflación en enero

Para Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, en la suba de precios de enero “volvieron a ser protagonistas los alimentos y bebidas”.

“Estuvieron empujados principalmente por las verduras”, explicó, pero dijo que «lla buena noticias es que la inflación nñucleo bajo por primera vez desde septiembre y que se ubicó por debajo del nivel general».

Por otra parte, advirtió que “también subieron mucho restaurantes y hoteles”, con el 4,1%. “Hubo un fuerte componente de estacionales”, señaló Cachanosky.

En cuanto al IPC-CABA, explicó que “dio más alto porque el ajuste de tarifas pega principalmente en el AMBA, con lo cual el dato de IPC nacional tiene sentido que esté por debajo del de CABA”. Y dijo que “hay una señal de alerta de que la demanda de pesos no está restablecida”. __IP__

“Eventualmente la inflación va a ir consolidándose a la baja, porque no se ve emisión monetaria, pero el proceso de desinflación podría ser más lento de lo esperado”, alertó.