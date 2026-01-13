Residía en Francia y estaba de visita: quién era el hombre que murió en el meteotsunami de Santa Clara

El hombre se encontraba pescando en una escollera cuando una crecida repentina del mar lo golpeó contra las rocas, provocándole la muerte de forma inmediata.

El fenómeno meteorológico extremo que sorprendió este lunes a la costa de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, se cobró la vida de un ciudadano argentino de entre 30 y 35 años.

La víctima, identificada como Yair Amir Mano Núñez, se encontraba de visita en la región para pasar tiempo con su familia en Mar del Plata luego de vivir varios años en el exterior, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según los primeros reportes, el joven se encontraba en la zona de escolleras acompañado por su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos, indicaron en C5N. Núñez, quien según allegados no sabía nadar, estaba realizando tareas de pesca cuando fue sorprendido por el fenómeno conocido como meteotsunami: una variación brusca de la presión atmosférica que genera una «súper ola» o crecida repentina del nivel del mar.

El impacto del agua fue de tal magnitud que lo arrojó violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. El golpe contra las rocas resultó fatal; a pesar de la llegada de los servicios de emergencia y los intentos de asistencia, el joven perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.