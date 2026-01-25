Residentes armenios en Mar del Plata celebrarán el 38º aniversario de la institución con una misa y cena show

La Comisión Directiva de la Asociación Residentes Armenios en Mar del Plata ha organizado dos actividades para el sábado 7 de febrero para celebrar el 38º aniversario de la institución.

A las 13 en la Parroquia Cristo Rey, ubicada en Chubut 1660, tendrá lugar la tradicional misa de verano en conmemoración de la Epopeya de Surp Vartanantz. La presidirá su excelencia Monseñor Dr. Aren Shahennian, Obispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile, Srpazan.

Y por la noche, a las 21, en el Complejo La Normandina de Playa Grande se realizará la gran fiesta show y baile que contará con los reconocidos artistas que llegan desde Buenos Aires Alejandro Chiprian y Edgar Sarian; la Compañía Argentina de Danzas Folklóricas Armenias Kaiane en su 65 aniversario, el ballet griego “Thalassa” y música para bailar.

Quienes deseen reservar sus tarjetas para la fiesta, lo podrán hacer al 1158739327

Redes sociales: En Facebook: ResidentesarmeniosEnmardelplat a

En Instagram: Residentesarmeniosmdp