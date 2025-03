Reservas sin respiro: se fueron casi US$ 1.500 millones por el turismo y el pago de tarjetas de crédito

…

En enero el Banco Central perdió casi US$ 1.500 millones de sus reservas para afrontar gastos de los argentinos en el exterior, sea por turismo o por compras en dólares.

Por viajes, turismo y pagos con tarjetas de crédito hubo que pagar US$ 1.486 millones, el nivel más alto en siete años.

Por esta razón, el balance cambiario de la cuenta corriente sufrió un déficit de US$ 1.656 millones, en medio también de una suba de las importaciones.

Además, pese a las compras de dólares por parte del Banco Central, las reservas internacionales disminuyeron US$ 1.331 millones en enero.

En febrero se perdieron otros US$ 1.400 millones, agravados por el pago de deudas y un bono que debió afrontar la provincia de Buenos Aires por US$ 350 millones.

El superávit comercial fue en enero de US$ 425 millones.

Se exportó por US$ 6.614 millones y las importaciones ascendieron a US$ 6.189 millones.

Por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta se fueron un neto US$ 1.112 millones (US$ 1.486 millones menos ingresos por US$ 374 millones de extranjeros), fletes y seguros US$ 169 millones y otros servicios US$ 168 millones.

La cuenta de viajes, pasajes y pagos de tarjeta ya había representado US$ 8.496 millones el año pasado.

La salida de divisas habría sido mucho mayor si no fuese porque alrededor de un 70% de los egresos por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta son directamente cancelados por los clientes con fondos propios en moneda extranjera, para ahorrarse el pago de impuestos vigentes por el cepo.

Esto reduce el impacto deficitario de estos consumos en el mercado de cambios y en las reservas internacionales.

En enero el Tesoro debió afrontar pagos por US$ 950 millones.

De este total, US$ 162 millones fueron a organismos internacionales, sin incluir al FMI.

Pero además, el Tesoro debió pagarle casi US$ 500 millones a tenedores de la deuda.

A esto se sumaeron US$ 290 millones por intereses del sector privado.