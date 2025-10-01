Réquiem al presupuesto municipal: Rehenes del Grupo Moyano con prórroga a precios cartelizados; Un despojo a Mar del Plata

Así nace el padrinazgo de la Plaza Mitre, una estafa ética, moral, política y económica. ¿La ven o hay que hacer un dibujito?

El EMTUR está en emergencia y arrastra a todo el presupuesto municipal, dado que las partidas que se asignan a sostener los servicios que se prestan no sólo son deficientes, sino que se subejecutan y tienen como origen ofertas cartelizadas donde no hubo competencia. Es «raro» que Montenegro que hora es un soldado de Milei en LLA avance con sus concejales en una prórroga improcedente fijando los valores de una licitación que no se hizo en los términos previstos. Se rige a través de la re determinación de los precios con fórmulas de períodos inflacionarios. También resulta extraño que el Sindicato de Trabajadores Municipales permanezca mudo ante maniobras que perjudican el salario del resto de los municipales que están en la planta municipal.

Es un «modus operandi», hay que apelar términos de la jerga policial, a los cuales han sido funcionales las actuales autoridades y la totalidad de los concejales que han ejercido con discrecionalidad y abuso la mayoría automática propia. No es casual que a horas de irse y con las valijas hechas Montenegro deje este complejo problema ambiental en el Concejo y a toda la población a expensas de una bomba sanitaria, sino se accede a una aprobación «ipso facto» de un procedimiento que afecta a todas las demás partidas presupuestarias durante 4 años.

Agustín Neme debe comenzar a darle perfil propio a sus 2 años de mandato hasta 2027. Las concesiones de este tipo han sido moneda corriente en los últimos seis años y es necesario recordar que la última licitación del servicio se hizo durante el gobierno de Gustavo Pulti en 2015. Es decir 14 años sin licitación se van a cumplir según los deseos de Montenegro. Es la misma operación que se lleva adelante con el tratamiento de los residuos en el predio de disposiciómn final.

En estos aspectos quien ha encendido luces amarillas sobre el tema es el concejal Diego García quien remarcó que «el Municipio gasta más de 150 millones de pesos por día en la recolección de residuos —más de 53 mil millones anuales—, lo que convierte a General Pueyrredon en uno de los municipios que más recursos destina a este servicio. Sin embargo, la ciudad sigue mostrando serios problemas de limpieza y acumulación de basura en distintos puntos».

Y agrega: «Uno de los ejes centrales del pedido es el Plan de Contenerización , previsto en el pliego desde 2016 para instalar contenedores en el centro, macrocentro y la costa. A casi una década de haberse firmado, los resultados son insuficientes: “no hemos podido resolver los puntos de acumulación de residuos y en muchas zonas ni siquiera se encuentran los contenedores que deberían estar colocados”, señaló el edil. Además, cuestionó que los camiones no fueron adaptados para este sistema, lo que genera deficiencias en la recolección y en el mantenimiento de la limpieza urbana.

“ Se vuelve a prorrogar un pliego que no da respuestas a los problemas históricos de la ciudad. Tenemos que trabajar para mejorar el servicio de recolección de residuos en Mar del Plata y que el dinero que se invierte no se pierda en un servicio ineficiente ”, subrayó García.

El proyecto solicita al EMSUR que informe sobre el estado de cumplimiento del Plan de Contenerización tanto en las zonas céntricas como en los barrios más alejados del centro. Fue ingresado este miércoles y espera por su tratamiento en comisiones.

