Renunció Guillermo Francos

Tal como adelantó Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo.

El propio Francos lo confirmó a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, en la que atribuyó su decisión a los «persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional».

La dimisión de Francos, que se produce tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho inminente según habían informado fuentes cercanas al Gobierno a Noticias Argentinas.

Esta agencia (NA) había adelantado que el vocero presidencial, Manuel Adorni, es su reemplazante en la Jefatura de Gabinete, y que el asesor Santiago Caputo asumiría al frente de Interior.

En su carta, Francos explicó que su salida busca que Milei pueda «afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia» tras los comicios.

«Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno», expresó el funcionario saliente.

Francos también destacó lo que llamó una «extraña coincidencia» en su gestión: «mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos».

«Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo», concluyó.