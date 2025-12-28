Renunciaron dos jueces más a órganos disciplinarios de AFA en medio de la investigación contra «Chiqui» Tapia

Más renuncias en la AFA

Pero no son las primeras salidas en estos tribunales tras el escándalo. Hace diez días, abandonó su cargo en la Asociación del Fútbol Argentino el juez federal Néstor Barral, desde 2020 camarista federal de San Martín. Como integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA no firmó la resolución contra Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, por el pasillo de espaldas a Rosario Central, el campeón designado por la AFA.

Otra renuncia en Disciplina había sido la de Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires. También Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería e hijo del camarista de la Casación Federal Carlos Mahiques.

Hasta el inicio del escándalo, la estructura de la AFA contaba con 26 jueces en sus tribunales de Disciplina, Apelaciones y Ética.