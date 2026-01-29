Remedios para jubilados: Corre riesgo la entrega por las deudas de PAMI con las farmacias

Las principales cámaras que nuclean a las farmacias de todo el país advirtieron que corre riesgo la provisión de medicamentos a los afiliados de PAMI ante las deudas que la obra social nacional mantiene con las prestadoras.

A través de una carta conjunta elevada a las autoridades PAMI, las entidades denunciaron atrasos en los pagos correspondientes a varias quincenas desde el mes de noviembre hasta la actualidad.

La nota fue firmada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA) y la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR).

Asimismo, las droguerías, representadas por ADEM, señalaron la necesidad de una regularización urgente y de contar con un cronograma de pagos cierto, condición clave para sostener el abastecimiento.

Las entidades coincidieron en que esta situación, de persistir, podría afectar a los más de cinco millones de afiliados del PAMI, quienes dependen diariamente de la red de farmacias para acceder a sus tratamientos.

Advierten que si PAMI no salda deuda será difícil mantener las prestaciones

“Cuando los pagos no llegan a tiempo, se resiente toda la cadena de atención” explicaron las cámaras farmacéuticas.

En declaraciones a Radio Provincia, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, Alejandra Gómez, señaló: “Aunque pueda parecer una demora menor, para las farmacias representa un esfuerzo muy grande. Todas las semanas tenemos que comprar en las droguerías para reponer los medicamentos y garantizar que los jubilados del PAMI puedan acceder a sus tratamientos sin interrupciones. Cuando los pagos no llegan a tiempo, se resiente toda la cadena de atención” dijo.

Y advirtió que si si la situación no se resuelve pronto “será difícil continuar con la prestación del servicio”.