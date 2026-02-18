Regresa la “Fiesta del cine” con entradas a $4000 en todo el país

Del jueves 19 al miércoles 25 se realizará en cines de todo el país una nueva edición de “La fiesta del cine”, que ofrecerá entradas a $4000 para funciones 2D y 3D, además de promociones especiales en combos de pochoclos y formatos premium. La propuesta busca incentivar la asistencia a las salas con una cartelera pensada para públicos de todas las edades.

La programación combinará reestrenos, estrenos y películas que continúan en cartelera, con títulos clásicos, producciones recientes y cine argentino destacado, en una semana especialmente diseñada para disfrutar de la experiencia de la pantalla grande a un valor promocional.

Entre los reestrenos se destacan clásicos y éxitos como “Casablanca”, “Lo que el viento se llevó”, “Un lugar llamado Notting Hill”, “Antes del amanecer” y “Antes del atardecer”, junto a producciones más recientes como “Barbie”, “Lilo y Stitch”, “F1”, “El descenso” y “El conjuro 4”. También vuelve a la cartelera “Homo Argentum”, uno de los títulos nacionales más destacados del último tiempo.

“La fiesta del cine” coincidirá además con los estrenos de la semana, entre los que se encuentran “Líbralos del mal” y “¿Está funcionando esto?”, ampliando la oferta para quienes busquen descubrir novedades durante el período promocional.

Durante la semana del evento continuarán en exhibición películas como “Zootopia 2”, “Hamnet”, “Avatar: fuego y cenizas”, “Terror en Silent Hill”, “El día del fin del mundo: migración”, “Marty Supremo”, “La empleada”, “Goat: la cabra que cambió el juego”, “Cumbres borrascosas”, “Caminos del crimen”, “The momento” y “¡Ayuda!”, entre otros títulos.

Además del valor promocional de $4000 para funciones 2D y 3D, cada complejo ofrecerá precios especiales para formatos premium y distintas promociones en combos de pochoclos y confitería. El listado completo de salas adheridas puede consultarse en la web oficial de “La fiesta del cine”: https://fiestadelcine.com.ar/

Fuente: www.funcinema.com.ar